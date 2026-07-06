Zestawienie pokazuje, że Finlandia należy dziś do największych w Europie odbiorców amerykańskiego sprzętu wojskowego. Kluczowe znaczenie ma tu zakup myśliwców F-35, czyli najdroższy program zbrojeniowy w historii kraju.

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Przedstawiciele fińskich sił zbrojnych podkreślają, że o wyborze dostawców decydują przede wszystkim względy operacyjne i ocena zdolności bojowych oferowanego sprzętu.

– Nie było dostępnej gdzie indziej alternatywy, która mogłaby z nim realnie konkurować – ocenił Juha-Matti Ylitalo, zastępca szefa Dowództwa Logistyki Fińskich Sił Obronnych i generał brygady, inżynier.

Izrael drugim najważniejszym partnerem zbrojeniowym

Drugim największym zagranicznym dostawcą uzbrojenia dla Finlandii pozostaje Izrael. Helsinki kupują tam m.in. elementy systemu obrony powietrznej David’s Sling oraz pociski przeciwokrętowe Gabriel.

Ylitalo zaznaczył, że mimo trwającej wojny w Strefie Gazy Izrael nadal jest rozpatrywany jako jeden z potencjalnych partnerów przy przyszłych zamówieniach wojskowych.

Choć Finlandia inwestuje również znaczne środki we własny przemysł obronny, najbardziej zaawansowane systemy uzbrojenia — takie jak samoloty bojowe, rakiety czy systemy obrony powietrznej — w dużej mierze muszą być kupowane za granicą.

Finlandia w czołówce europejskich nabywców amerykańskiej broni

W ciągu ostatniej dekady Finlandia kupiła lub uzyskała zgodę na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego na skalę, która plasuje ją w ścisłej europejskiej czołówce. W latach 2008–2026 łączna wartość fińskich zamówień obronnych w USA sięgnęła 42,3 mld dolarów. Sam program zakupu myśliwców F-35 jest wart około 10 mld euro.

Więcej amerykańskiego uzbrojenia kupiły w Europie jedynie Niemcy, Polska i Turcja.

Zdaniem Ylitalo fińska polityka zakupowa wpisuje się w szerszy trend widoczny w całej Europie, gdzie państwa zwiększają wydatki obronne i zacieśniają współpracę z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym.

Presja ze strony Waszyngtonu i rosnące oczekiwania wobec Europy

Dane pojawiają się w momencie, gdy Waszyngton coraz mocniej naciska na europejskich sojuszników, by przejmowali większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i podnosili wydatki na obronność.

Stany Zjednoczone wskazują Finlandię jako przykład państwa, które konsekwentnie inwestuje w wojsko i rozwija współpracę obronną z USA. Jednocześnie z amerykańskiej strony płyną sygnały, że kraje niechętne zwiększaniu wydatków wojskowych nie powinny w przyszłości liczyć na identyczny poziom wsparcia.

W tym tygodniu przywódcy państw NATO spotykają się na szczycie w Ankarze. Jednym z głównych tematów rozmów mają być właśnie nakłady na obronność, zwłaszcza że prezydent USA Donald Trump oczekuje od europejskich sojuszników konkretnych deklaracji dotyczących wzmacniania wspólnej obrony Sojuszu.

W spotkaniu, zaplanowanym na wtorek i środę, udział wezmą prezydent Finlandii Alexander Stubb, minister spraw zagranicznych Elina Valtonen oraz minister obrony Antti Häkkänen.