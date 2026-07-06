Irańska telewizja państwowa pokazała Mostafę, Meysama i Masouda Chameneich, którzy modlili się, stojąc za trumnami (oprócz Alego Chameneiego w bunkrze, w którym ukrywał się ajatollah, zginęli również członkowie jego rodziny) ustawionymi na rozległym dziedzińcu Wielkiego Meczetu Imama Chomeiniego w Teheranie. Za trumnami modlili się też prezydent Iranu Masud Pezeszkian i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.

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Uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego trwają tydzień

Iran organizuje tygodniowe uroczystości pogrzebowe Chameneiego, których częścią będzie przewiezienie jego szczątków do szyickich miejsc świętych w sąsiednim Iraku. 4 lipca trumnę z ciałem Alego Chameneiego wystawiono na widok publiczny, wraz z trumnami jego córki, zięcia, synowej i 14-miesięcznej wnuczki.

Dzień później dziesiątki tysięcy żałobników żegnały byłego najwyższego przywódcę duchowego Iranu na terenie Wielkiego Meczetu Imama Chomeiniego.

6 lipca procesja z trumną Chameneiego przechodzi przez Teheran, po czym szczątki najwyższego przywódcy duchowego Iranu zostaną zabrane do miasta Kom, gdzie kolejne uroczystości zaplanowano na 7 lipca. Z Kom ciało Chameneiego ma zostać zabrane do Iraku, do ważnych dla szyitów miast – Nadżafu i Karbali. 9 lipca zwłoki Chameneiego wrócą do Iranu i zostaną złożone w Meszhedzie, w sanktuarium imama Rezy, obok dawnych szyickich imamów.

Jak poinformował Donald Trump, cytowany przez serwis Axios, negocjacje na temat kompleksowego porozumienia, które prowadzone są przez USA i Iran po zawarciu wstępnego porozumienia kończącego wojnę, zostały zawieszone na czas uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego.

Modżtaba Chamenei nie pojawia się publicznie. Reuters: Ma zdeformowaną twarz

W uroczystościach pogrzebowych nie uczestniczy jednak Modżtaba Chamenei, obecny najwyższy przywódca duchowy Iranu. Modżtaba, który wydał kilka oświadczeń, nie pojawił się publicznie od 28 lutego, czyli od dnia ataku USA i Izraela na Iran i dnia śmierci Alego Chameneiego. W ataku, w którym zginął jego ojciec, Modżtaba miał zostać ranny.

Osoby z kręgu nowego najwyższego przywódcy duchowego Iranu, cytowane przez agencję Reuters twierdzą, że Modżtaba Chamenei został oszpecony w wyniku ataku – ma zdeformowaną twarz, doznał też poważnego urazu jednej lub nawet obu nóg.