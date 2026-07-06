Kontrolowany przez Skarb Państwa Polski Holding Nieruchomości złożył wniosek o pozwolenie na budowę w ramach I etapu rewitalizacji Osiedla Wilanów w Warszawie, które powstało w latach 80. – pierwotnie jako enklawa dla PRL-owskich VIP-ów, stąd nazywano je „Zatoką czerwonych świń”. PHN planował wyburzyć bloki wybudowane z wielkiej płyty i zastąpić je nową tkanką, co wywołało protesty. Ostatecznie firma zdecydowała się na gruntowną, modelową modernizację.

Czytaj więcej

Płyta jeszcze postoi
Nieruchomości
Płyta jeszcze postoi

PHN zrewitalizuje osiedle z wielkiej płyty w Warszawie

Na pierwszy ogień pójdą cztery bloki, w których znajdzie się ok. 90 mieszkań. Modernizacja obejmie wymianę wind w wysokich budynkach oraz dodanie wind w niskich. Powstaną też nowe balkony i zielone trasy, zostaną powiększone okna i zainstalowane systemy fotowoltaiczne. Prace mają potrwać co najmniej 18 miesięcy.

– Rewitalizacja Osiedla Wilanów to modelowy projekt modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych. Pokazujemy, że zabudowę z wielkiej płyty można skutecznie dostosować do współczesnych standardów technicznych, funkcjonalnych i środowiskowych. Wierzymy, że inwestycja wyznaczy kierunek dla podobnych projektów rewitalizacyjnych w Polsce. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę I etapu stanowi ważny krok w realizacji tego przedsięwzięcia – skomentował Jacek Krawczykowski, wiceprezes PHN.

Całe osiedle liczy 23 bloki.

Czytaj więcej

Mieszkańcy zmuszeni do opuszczenia bloku na Ursynowie. Winnych brak
Nieruchomości
Mieszkańcy zmuszeni do opuszczenia bloku na Ursynowie. Winnych brak

Pytania o wielką płytę. Ile jeszcze postoją PRL-owskie bloki?

Temat „terminu przydatności” i przyszłości bloków z wielkiej płyty, zbudowanych w latach 60-80. zeszłego wieku, wraca jak bumerang. Szacunkowo w tego typu budownictwie jest ok. 4 mln lokali.

W 2019 r. Instytut Techniki Budowlanej opublikował raport z badań wykonanych na zlecenie rządu. Wyniki były generalnie pozytywne, oceniono, że bloki są bezpieczne – pod warunkiem regularnych przeglądów. Owocem raportu była modyfikacja programu dofinansowania do termomodernizacji budynków – rozszerzenie go o nakłady na wzmocnienie konstrukcji.

„Badania diagnostyczne budynków wielkopłytowych, przeprowadzone przez ITB w latach 2016–2018 w ramach projektu „Ocena bezpieczeństwa i trwałość budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi”, pozwoliły pozytywnie ocenić stan bezpieczeństwa podstawowych elementów konstrukcyjnych analizowanych budynków. Dotychczasowe analizy statystyczne awarii i katastrof budowlanych również potwierdzają fakt, że w obszarze budownictwa uprzemysłowionego zagrożenia utraty nośności i/lub stateczności elementów ustroju konstrukcyjnego praktycznie nie występują. Obserwacje zaistniałych zdarzeń pozwalają twierdzić, że zagrożenia w budynkach wielkopłytowych mogą wynikać z pojawiających się oddziaływań o charakterze wyjątkowym np. w wyniku awarii instalacji gazowych, elektrycznych i innych. Wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych budynków wielkopłytowych (ok. 400 obiektów) wykazały brak zagrożenia bezpieczeństwa dla podstawowych elementów ustroju konstrukcyjnego; z uwagi jednak na losowy charakter potencjalnie możliwych nieprawidłowości, budynki wielkopłytowe powinny być objęte szczególną ochroną np. w ramach obowiązkowych kontroli okresowych; w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń o charakterze strukturalnym należy bezzwłocznie podjąć działania naprawcze/wzmacniające” – czytamy we wnioskach z analiz ITB.

Kolejna kwestia to estetyka i funkcjonalność wielkopłytowych bloków, szczególnie tych niskich, gdzie nie montowano wind. W 2023 r. „Rzeczpospolita” przyznała nagrodę Real Estate Impactor w kategorii Inicjatywa wnosząca nową jakość pracowni architektonicznej KXM Group za projekt „Wielka Płyt(ka)”, czyli koncepcję modernizacji PRL-owskich bloków mieszkalnych polegającą na „opakowaniu” nieruchomości w fasadę z prefabrykowanych modułów oraz na dodaniu kondygnacji.