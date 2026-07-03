Prime Griffin Hotels (PGH) to joint venture utworzone przez Griffin Capital Partners i Primestar Group. Griffin to akuszer licznych dużych platform rozwijanych z udziałem zaproszonych inwestorów zagranicznych – od PRS po magazyny. Czas na hotele, a partnerem jest wielomarkowy operator hotelowy działający w Niemczech, Austrii i we Włoszech.

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Model biznesowy, który w branży hotelowej w Polsce jest rzadkością

– Model biznesowy PGH zakłada w początkowej fazie przede wszystkim zarządzanie obiektami hotelowymi jako ich najemca, a także zarządca czy operator. Oferujemy właścicielom nieruchomości długoterminowe, ponad 20-letnie umowy najmu z zagwarantowaną stałą kwotą czynszu, a nierzadko także udziałem w przychodach. Taki model, powszechny w Europie Zachodniej, w Polsce wciąż jest rzadkością – mówi Nebil Senman, współwłaściciel i partner zarządzający Griffin Capital Partners. – Polski rynek hotelowy charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i ograniczoną obecnością kapitału instytucjonalnego. Widzimy tu potencjał do konsolidacji i stworzenia produktu inwestycyjnego analogicznego do innych klas nieruchomości, takich jak biura czy magazyny. Właścicielom czy deweloperom hoteli współpraca z nami pozwoli sięgnąć także po tańszy dług bankowy – dodaje.

Taki model, oparty na długoterminowym najmie, ma pozwolić na szersze wejście do polskiego sektora hotelowego międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, którym zależy na przewidywalnym, instytucjonalnym produkcie zarządzanym przez sprawdzonego partnera.

– Widzimy to jako naturalny, kolejny krok i nie wykluczamy również w przyszłości własnych inwestycji w nieruchomości hotelowe, zarządzane przez PGH. Na obecnym etapie nie komunikujemy jednak docelowej wielkości nakładów inwestycyjnych ani wartości kapitału przeznaczonego na rozwój platformy. Prime Griffin Hotels zostało utworzone jako długoterminowa platforma operacyjna, docelowo także inwestycyjna i będzie rozwijana w oparciu o pojawiające się możliwości rynkowe oraz konkretne projekty spełniające nasze kryteria operacyjno-inwestycyjne – mówi Senman.

Platforma planuje zarówno wykorzystywać markę June, stworzoną przez Primestar, jak i współpracować z czołowymi międzynarodowymi brandami hotelowymi, jak Hilton, IHG czy Marriott – ale to nie zamknięty katalog.

PGH rozgląda się na hotelami liczącymi co najmniej 100 pokoi

– Na początek koncentrujemy się na hotelach pozwalających budować efektywną i skalowalną platformę operacyjną, oferującą właścicielom istniejących obiektów oraz deweloperom długoterminowe umowy najmu i usługi zarządzania. Dlatego interesują nas przede wszystkim przedsięwzięcia hotelowe liczące co najmniej 100 pokoi, zarówno istniejące, w budowie, jak i dopiero przygotowywane, w tym także konwersje istniejących obiektów o innej funkcji na hotele. Każdą sytuację oceniamy indywidualnie, a w przypadku perfekcyjnie zlokalizowanych obiektów o unikalnej jakości, liczba najmowanych pokoi może być mniejsza niż wspomniane minimum – mówi Senman. – Naszym celem jest zarządzanie hotelami w segmentach midscale, upscale i luxury, zlokalizowanymi przede wszystkim w największych ośrodkach miejskich w Polsce, idealnie takich, które są już także mocnymi kierunkami turystycznymi jak Kraków, Gdańsk, Warszawa czy Wrocław – dodaje.

Kiedy można się spodziewać pierwszych transakcji?

– Pracujemy obecnie intensywnie nad przejęciami kilku istniejących najmów oraz zawarciem nowych – spodziewamy się ogłosić pierwsze najmy w najbliższych miesiącach – deklaruje Senman.