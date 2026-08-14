Wyceniana na giełdzie w Amsterdamie na 5,8 mld euro grupa zainwestowała w pierwszą nieruchomość w zachodniej części Europy. NEPI Rockcastle koncentrowało się dotychczas na ekspansji w naszym regionie kontynentu, z wiodącym udziałem Polski i Rumunii (po 35 proc. wartości portfela). Najnowszy zakup to MegaPark Barakaldo w Bilbao w Kraju Basków (Hiszpania). Centrum handlowe liczy 81 tys. mkw. powierzchni najmu. Wartość transakcji to 252 mln euro, nieco wcześniej firma zaciągnęła 250 mln euro kredytu w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

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NEPI będzie się rozwijać na zachodzie Europy. Hiszpania na początek

Grupą od kwietnia kieruje Marek Noetzel, wcześniej wieloletni członek zarządu ds. operacyjnych.

– Ugruntowaliśmy pozycję w regionie CEE i dalej tu inwestujemy. Jednak dalszy skokowy wzrost wymaga wejścia na nowe rynki. Interesują nas kraje, które pod względem gospodarczo–demograficznym, stabilności politycznej, wpasowują się w naszą filozofię inwestowania. Półwysep Iberyjski, Włochy, może Grecja. Te rynki oferują jeszcze relatywnie wyższy wzrost niż Francja czy Niemcy. Czy coś wydarzy się jeszcze w tym roku? Zobaczymy – mówi Noetzel w rozmowie z „Rzeczpospolitą” w kwietniu.

Teraz, komentując pierwszą transakcję na zachodzie, prezes powiedział, że MegaPark Barakaldo daje grupie mocną pozycję w jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Hiszpanii.

– To już dziś dominujące centrum handlowe w swoim obszarze oddziaływania, a zarówno liczba odwiedzających, jak i poziom sprzedaży dynamicznie rosną. To nasz pierwszy krok poza Europę Środkowo-Wschodnią, choć mamy już duże doświadczenie wchodzenia na nowe rynki. Nasz zespół posiada i zarządza obiektami handlowymi w ośmiu krajach europejskich, a fundamenty naszego sukcesu – znajomość najemców, zrozumienie potrzeb klientów i konsekwentne stosowanie tych zasad – są uniwersalne i sprawdzają się również tutaj – powiedział Noetzel.

Sprawozdanie za I półrocze NEPI Rockcastle opublikuje 18 sierpnia. W 2025 r. w portfelu było 60 nieruchomości handlowych o wartości ponad 8 mld euro, przychody operacyjne sięgnęły 618 mln euro, a zysk do podziału dla akcjonariuszy 441 mln euro. W Polsce NEPI kontroluje m.in. centra handlowe Bonarka (Kraków), Copernicus (Toruń), Magnolia (Wrocław), Silesia City Center (Katowice) czy Forum Gdańsk.

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W Polsce dynamicznie przybywa parków handlowych

Według szacunków firmy Colliers, w I połowie 2026 r. zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce powiększyły się o ponad 200 tys. mkw., do 14 mln mkw. W budowie na koniec czerwca było 600 tys. mkw., z czego 95 proc. to parki handlowe.

Eksperci podkreślają, że deweloperzy chętnie lokują nowe projekty na obrzeżach największych miast. Trendem pozostają przebudowy centrów handlowych, które dawniej funkcjonowały z hipermarketem jako głównym najemcą. - te obiekty zmieniają się w parki handlowe. Część nieruchomości handlowych jest zamykana i zmienia funkcję - w najbliższym czasie mają zniknąć m.in. Galeria Bemowo (Warszawa), Alfa Centrum (Gdańsk) czy Krokus (Kraków).

– Rosnąca podaż parków handlowych oraz postępujące nasycenie rynku sprawiają, że o sukcesie nowych projektów nie decydują już wyłącznie lokalizacja, dostępność komunikacyjna czy potencjał demograficzny strefy oddziaływania. W obliczu narastającej konkurencji coraz większego znaczenia nabiera zdolność do budowania trwałej przewagi przez strategicznie zaprojektowany miks najemców. Obejmuje on nie tylko operatorów codziennych zakupów i najemców o funkcji destynacyjnej (np. DIY, wyposażenie wnętrz czy restauracja drive-thru), ale również marki będące wyróżnikami projektu i odpowiadające na zmieniające się oczekiwania konsumentów. Trend ten znajduje odzwierciedlenie w rosnącej obecności operatorów z obszaru wellness, sportu i rekreacji oraz konceptów edukacyjno-rozrywkowych. Coraz istotniejszą rolę odgrywa także nowoczesna architektura i wysoka jakość części wspólnych, które zwiększają atrakcyjność projektu oraz wzmacniają wizerunek parków handlowych nowej generacji – powiedziała Anna Radecka-Łysiak, dyrektorka współzarządzająca działem powierzchni handlowych w firmie Colliers.