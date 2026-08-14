W środę, 12 sierpnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych medycznych niemal 19 mln Polaków. Za sytuację odpowiada polska firma MyDr, która padła ofiarą cyberataku. Hakerom udało się wykraść dane pacjentów związane z ich wizytami oraz receptami.

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W mediach społecznościowych krążą fałszywe wnioski

Wyciek danych oraz związane z tym faktem zaniepokojenie tysięcy Polaków stały się pożywką dla oszustów. W mediach społecznościowych krążą nieprawdziwe formularze o zmianę nr. PESEL.

„Na stronie KPRM właśnie ukazał się wzór wniosku o zmianę PESEL. W ten sposób 19 milionów Polaków może zabezpieczyć swoje dane. Można zmieniać również pierwsze 6 cyfr. Hakerzy będą bezradni” – tak na portalu X rzekomy wniosek o zmianę nr. PESEL zareklamował jeden z użytkowników. W swoim wpisie twierdzi, że jego post jest sponsorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, a sam wniosek miał być rzekomo udostępniony na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W rzeczywistości KPRM nie udostępniła tego formularza. Adresatem rzekomego wniosku o zmianę nr. PESEL miałby być Główny Urząd Statystyczny. Podany w formularzu nr kontaktowy nie należy jednak do GUS-u.

– GUS nie zajmuje się przyjmowaniem wniosków związanych ze zmianą nr. PESEL Wszelkie rozpowszechniane w mediach społecznościowych formularze o zmianę nr. PESEL, których adresatem miałby być GUS, są nieprawdziwe. Nie należy ich wypełniać – mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik prasowy prezesa GUS.

Zmiana nr. PESEL tylko w ściśle określonych przypadkach

W rzeczywistości adresatem wniosków o zmianę nr. PESEL jest departament zarządzania systemami w KPRM. Zaś sama zmiana jest możliwa wyłącznie w kilku ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Chodzi o cztery sytuacje: korektę daty urodzenia, w przypadku podania błędnych informacji przy nadaniu numeru PESEL (jeśli urzędnik mógł zostać wprowadzony w błąd, co do tożsamości posiadacza nr. PESEL), jeśli urzędnik pomylił się podczas wprowadzania danych do systemu (podał błędną datę urodzenia lub płeć) oraz w przypadku, gdy doszło do urzędowej procedury zmiany płci.

Wyciek danych nie stanowi podstawy do zmiany nr. PESEL Nie należy wypełniać wniosków rozpowszechnianych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tego typu formularze mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych.

Zastrzeżenie nr. PESEL

Wicepremier Gawkowski zaapelował do Polaków o zastrzeżenie nr. PESEL Można to zrobić w urzędzie albo w banku. Od 17 listopada 2023 r. również za pomocą aplikacji mObywatel. Usługa zastrzegania jest bezpłatna. Zajmuje niespełna minutę. Procedurę można w każdej chwili cofnąć, np. po to, by zaciągnąć pożyczkę w banku. Jednak nawet z zastrzeżonym nr. PESEL można wciąż zrealizować receptę, zarejestrować się do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie, wypłacić środki w bankomacie albo zrealizować przelew bankowy.