Donald Tusk powraca do koncepcji wspólnego startu całej koalicji rządzącej z jednej listy
Podczas poniedziałkowego spotkania liderów koalicji premier Donald Tusk zaproponował utworzenie jednej wspólnej listy wyborczej całego obozu rządzącego. Szef rządu ma uzależniać ten ruch od działań opozycji. – Komunikat Tuska był jasny. Jeśli prawica zbierze się do kupy, trzeba będzie zareagować – mówi cytowany przez Onet ważny polityk obozu władzy.
Według źródeł Onetu, scenariusz konsolidacji prawicy zakłada przekonywanie prezydenta Karola Nawrockiego przez Jarosława Kaczyńskiego do objęcia patronatu nad wspólną listą PiS i środowisk konserwatywnych. W reakcji na to Tusk dąży do zbudowania jednolitego bloku pod szyldem „Koalicja 15 października kontra prawica”.
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Choć Koalicja Obywatelska prowadzi w badaniach, jej partnerzy tracą poparcie. W sondażu United Surveys KO uzyskała 28,7 proc., Lewica 7,1 proc., PSL 4,6 proc., a Polska 2050 zaledwie 1,6 proc. W badaniu Opinia24 dla TVN24 PSL otrzymało 1,1 proc., a Polska 2050 1,3 proc.
Tak niskie wyniki oznaczają ryzyko nieprzekroczenia progów wyborczych (5 proc. dla partii, 8 proc. dla koalicji). Osobny start mniejszych partii mógłby ułatwić zdobycie mandatów PiS, Konfederacji oraz ugrupowaniu Grzegorza Brauna. Przy osobnym starcie KO i Lewica weszłyby do Sejmu, ale cały obóz rządzący zdobyłby od 215 do 218 mandatów, nie osiągając wymaganej większości 231 głosów.
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Reakcje koalicjantów na propozycję premiera są zróżnicowane. Najbliżej porozumienia jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspólna lista gwarantuje ludowcom przetrwanie w Sejmie, jednak ceną jest oddanie Tuskowi roli arbitra przy układaniu list.
Lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty odnosi się do pomysłu z dystansem. Jak ujawnia Onet, Czarzasty twierdził wcześniej na spotkaniu z działaczami, że jedna lista to „przepis na całkowite zniszczenie” partyjnych struktur. Lewica preferuje model dwóch bloków: centrowego i progresywnego.
Polska 2050 znajduje się w kryzysie i rozpadzie organizacyjnym. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie uczestniczyła w spotkaniu z Tuskiem, a wcześniej odrzucała połączenie list.
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