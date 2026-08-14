Grabarza z poematu Czesława Miłosza dziś trudno nie kojarzyć z Putinem

Grabarz z „Traktatu moralnego” Czesława Miłosza nie jest postacią historyczną, lecz figurą powracającą cyklicznie w dziejach. W różnych epokach przybiera kolejne oblicza, zawsze jednak wierzy, że wolno mu pogrzebać dawny świat, aby wznieść nowy na kościach swoich ofiar. Grabarza z poematu Miłosza dziś trudno nie kojarzyć z naczelnym grabarzem z Kremla.



Aktualizacja: 14.08.2026 09:26 Publikacja: 14.08.2026 09:04

Im bardziej Putin zagłębia się w szczegóły operacyjne działań wojennych, tym wyraźniej ujawnia, jak bardzo są one dla niego abstrakcyjne. Nie tylko nie widzi frontu ze swojego bunkra, lecz sprawia wrażenie człowieka, który usiłuje jednocześnie objąć bez powodzenia spojrzeniem całość i dostrzec każdy szczegół Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

OLiterackiej Nagrodzie Nobla dla Czesława Miłosza, którego 22. rocznica śmierci przypada 14 sierpnia (a 115. rocznicę urodzin obchodziliśmy w czerwcu), dowiedziałem się niemal dokładnie w chwili oficjalnego ogłoszenia tej zupełnie nieoczekiwanej w tamtym czasie – o roku ów! – nowiny. Nobel z perspektywy Rotundy Pozostało jeszcze 99% artykułu