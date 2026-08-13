Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Michał Szułdrzyński: Nie zostawiajmy przyszłości AI tylko inżynierom i big techom

Mark Zuckerberg już rozumie, że przyszłość zależy nie od technologii, ale od przyjętych rozwiązań moralnych czy politycznych.

Publikacja: 13.08.2026 15:04

Michał Szułdrzyński: Nie zostawiajmy przyszłości AI tylko inżynierom i big techom

Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Michał Szułdrzyński

Gdy kilka dni temu udostępniałem na platformach społecznościowych swój komentarz dotyczący ujawnionych przez OpenAI i Anthropic przypadków nieautoryzowanych działań w sieci nowych modeli AI podczas testów, a także ostrzeżeń, jakie w związku z tym sformułował noblista Geoffrey Hinton, jeden z użytkowników zapytał, dlaczego ma czytać tekst o sztucznej inteligencji kogoś, kto nie jest specjalistą od AI, inżynierem itp.

Nie traktuję tego jako czczej złośliwości, przeciwnie, to spore wyzwanie. Bo właśnie pisząc tamten komentarz, chciałem dopisać akapit, że skala pytań, jakie stawia przed nami rewolucyjnie szybki rozwój AI, sprawia, że to już nie są wyłącznie kwestie techniczne, technologiczne lub inżynierskie. Pojawia się coraz więcej pytań, które mają charakter polityczny, moralny czy filozoficzny. I tu – jako absolwent studiów doktoranckich na wydziale filozoficznym UJ, ale też jako osoba żywo zainteresowana kierunkiem, jaki naszej cywilizacji nadaje rewolucja technologiczna – wyrywam się z chęcią do odpowiedzi.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama