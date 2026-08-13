Tak Leszek Miller odpowiedział Natalii Panczenko, która w swojej wypowiedzi przeciwko przemocy wobec ukraińskich imigrantów ośmieliła się za bardzo utożsamić z krajem, w którym mieszka od 17 lat i którego jest obywatelką. Prawicowa propaganda streściła jej wypowiedź do: „Polacy nie mają monopolu na Polskę i muszą to wreszcie zrozumieć”, choć to nie Polaków dotyczyła jej wypowiedź, która w całości brzmiała: „Nie oddam Polski, mojej Polski, ludziom, którzy próbują budować ją na strachu, nienawiści i pogardzie. Bo oni nie mają monopolu na Polskę i muszą to wreszcie zrozumieć. Moja Polska jest dzisiaj tutaj”.