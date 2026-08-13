Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i związaną z nim defiladą wojskową, utrudnienia w ruchu w Warszawie potrwają od piątkowego popołudnia 14 sierpnia do zakończenia uroczystości w sobotę 15 sierpnia.

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Utrudnienia w ruchu 14-15 sierpnia. Zamknięte ulice i mosty

Od piątku 14 sierpnia od godz. 16 do soboty 15 sierpnia do godz. 16 zamknięte będą ulice:

Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego,

jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od Mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina

ul. Gwiaździsta od ul. Podleśnej do Wisłostrady

ul. Krasińskiego od ul. Czarnieckiego do Wisłostrady, a z ul. Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku Placu Wilsona

Krajewskiego od ul. Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

ul . Zakroczymska i ul. Jeziorańskiego od ul. Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się)

ul. Wenedów od ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

ul. Sanguszki od ul Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

ul. Mostowa i ul. Boleść od ul Freta do Wisłostrady

ul Grodzka i ul. Nowy Zjazd od Alei "Solidarności" do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim)

ul. Bednarska od ul. Dobrej do Wisłostrady

ul. Karowa od ul. Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

ul. Lipowa od ul. Browarnej do Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się)

ul Dobra od ul. Karowej do ul Lipowej (zakaz zatrzymywania się)

ul. Wiślana i ul. Gęsta od ul. Browarnej do ul. Dobrej (zakaz zatrzymywania się)

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ul. Jaracza (zakaz zatrzymywania się)

ul. Zajęcza od Mostu Świętokrzyskiego do ul. Dobrej

ul. Tamka od ul. Dobrej do Mostu Świętokrzyskiego

ul. Ludna od ul. Solec do Wisłostrady

ul. Wilanowska od ul. Czerwniakowskiej do Wisłostrady

ul. Górnośląska od ul. Czerniakowskiej do Wisłostrady

ul. Łazienkowska, ul. Szwoleżerów, ul. 29 Listopada, ul. Suligowskiego, ul. Nowosielecka i ul. Hołówki przed Wisłostradą

Dodatkowo 15 sierpnia od godz. 11 do godz. 14:

Most Gdański będzie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego w obu kierunkach wraz z likwidacją przystanków autobusowych i tramwajowych na moście.

Natomiast od godz. 11.30 do godz. 13.30:

Most Śląsko-Dąbrowski będzie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego w obu kierunkach

Most pieszo-rowerowy będzie zamknięty

przejście podziemne na wysokości ul Romana Sanguszki będzie zamknięte

Obchody Święta Wojska Polskiego. Zmiany w komunikacji publicznej

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej od 14 sierpnia od godz. 16 do 15 sierpnia do godz. 16 zostaną również wprowadzone zmiany w organizacji Warszawskiego Transportu Publicznego:

Z powodu zamknięcia dla ruchu części Powiśla poniższe linie zostają skierowane na trasy objazdowe:

100 – w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Wybrzeże Szczecińskie/ Most Świętokrzyski/ Zamoście: Wybrzeże Szczecińskie – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Pl. Trzech Krzyży i dalej swoją trasą;

106 - w kierunku Mariensztat: od skrzyżowania Tamka/ Kruczkowskiego/ Topiel: Kruczkowskiego – PKP POWIŚLE 53; w kierunku Ostroroga: PKP POWIŚLE 53 – Kruczkowskiego – zawrotka na wys. PKP Powiśle – Kruczkowskiego – Tamka i dalej swoją trasą;

107 - w kierunku Metro Wilanowska: od skrzyżowania Piękna/ Al. Ujazdowskie: Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą; w kierunku Esperanto: od skrzyżowania Czerniakowska/ Łazienkowska/ Solec: Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Piękna i dalej swoją trasą;

108 - w kierunku Ananasowa: od Ronda Sedlaczka: Myśliwiecka – Górnośląska – Piękna – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska – Bartycka i dalej swoją trasą; w kierunku Pl. Trzech Krzyży: od skrzyżowania Czerniakowska/ Szwoleżerów: Czerniakowska – Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – PL. TRZECH KRZYŻY;

114 - w kierunku Metro Młociny: od Mostu Grota-Roweckiego: Al. Armii Krajowej – Słowackiego – Pl. Wilsona i dalej swoją trasą; w kierunku Bródno-Podgrodzie: od Pl. Wilsona: Słowackiego – Al. Armii Krajowej – Most Grota-Roweckiego i dalej swoją trasą;

118 - w kierunku Spartańska: ZAJĘCZA 02 – Dobra – Zajęcza – Topiel – Tamka – Dobra i dalej swoją trasą; w kierunku Mariensztat: od skrzyżowania Dobra/ Tamka: Dobra – ZAJĘCZA 02;

127 - w kierunku Browarna: od skrzyżowania Książęca/ Rozbrat/ Ludna/ Kruczkowskiego: Rozbrat – zawrotka na Rondzie Sedlaczka – Rozbrat – ROZBRAT 04; w kierunku Nowe Włochy: ROZBRAT 04 – Rozbrat – Książęca i dalej swoją trasą;

131 - w kierunku Sadyba/Wilanów: od Ronda Sedlaczka: Myśliwiecka – Górnośląska – Piękna – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą; w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Czerniakowska/ Łazienkowska/ Solec: Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat i dalej swoją trasą;

141 - tylko w kierunku P+R Al. Krakowska: od Mostu Łazienkowskiego: Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą;

159 - w kierunku Małe Siekierki: od skrzyżowania Piękna/ Al. Ujazdowskie: Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Al. Polski Walczącej i dalej swoją trasą; w kierunku CH Blue City: od skrzyżowania Czerniakowska/ Łazienkowska/ Solec: Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Piękna i dalej swoją trasą;

162 - w kierunku EC Siekierki: od skrzyżowania Wybrzeże Szczecińskie/ Most Świętokrzyski/ Zamoście: Wybrzeże Szczecińskie – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą; w kierunku Pl. Hallera: od skrzyżowania Czerniakowska/ Szwoleżerów: Czerniakowska – Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei i dalej swoją trasą;

166 - w kierunku Os. Kabaty: od Mostu Poniatowskiego: Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Pl. Trzech Krzyży i dalej swoją trasą; w kierunku Pl. Hallera: od Pl. Trzech Krzyży: Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego i dalej swoją trasą;

167 - tylko w kierunku Stare Bemowo/Fort Radiowo: od skrzyżowania Bartycka/ Czerniakowska: Czerniakowska (w prawo) – Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Bagatela – Pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – Stefana Batorego i dalej swoją trasą;

185 - po stronie Żoliborza: GWIAŹDZISTA – … – Mickiewicza – zawrotka na Pl. Wilsona – PL. WILSONA 18 – pl. Wilsona – … – GWIAŹDZISTA; po stronie Mokotowa: CH URSYNÓW – … – Solec – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – DS RIVIERA 01 – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – … – CH URSYNÓW;

187 - tylko w kierunku Stegny: od przystanku GUS 05: Al. Armii Ludowej (zjazd na jezdnię boczną) – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą;

N14, N64 - w kierunku Olesin, Choszczówka: DW. CENTRALNY – E. Plater (w prawo) – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei i dalej swoimi trasami; w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Wybrzeże Szczecińskie/ Most Świętokrzyski/ Zamoście: Wybrzeże Szczecińskie – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY;

N16 - tylko w kierunku Dw. Centralny: od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego: Al. Solidarności – Pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska i dalej swoją trasą;

N33, N83 - w kierunku Zajezdnia Woronicza, PKP Piaseczno: od skrzyżowania Bracka/ Żurawia/ Pl. Trzech Krzyży: Pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoimi trasami; w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Czerniakowska/ Łazienkowska/ Solec: Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat i dalej swoimi trasami;

Linie N14, N16, N33, N64 i N83 w nocy 14/15.08.2026 r. kursują według specjalnych rozkładów jazdy.

Zostaje wznowione funkcjonowanie przystanku PL. NA ROZDROŻU 08.

W sobotę 15.08.2026 r. w godz. 8-11 z powodu zamknięcia dla ruchu Pl. Piłsudskiego oraz części ul. Królewskiej, poniższe linie zostają skierowane na trasy objazdowe:

107 - tylko w kierunku Metro Wilanowska: od Pl. Bankowego: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Krucza i dalej swoją trasą;

111 - w kierunku Gocław: od Pl. Bankowego: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Rondo de Gaulle’a i dalej swoją trasą; w kierunku Esperanto: od Ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Pl. Bankowy i dalej swoją trasą;

116, 180, 503 - w kierunku Wilanów, Natolin Płn.: od skrzyżowania Miodowa/ Kapucyńska: Kapucyńska – Al. Solidarności – Pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – Pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie i dalej swoimi trasami; w kierunku Chomiczówka, Konwiktorska, Nowodwory: od Ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Senatorska – Miodowa i dalej swoimi trasami;

128, 175 - w kierunku Szczęśliwice, Lotnisko Chopina: PL. GRZYBOWSKI 01 – Pl. Grzybowski – Królewska – Marszałkowska i dalej swoimi trasami; w kierunku Pl. Piłsudskiego: od skrzyżowania Marszałkowska/ Królewska: Królewska (w lewo) – Pl. Grzybowski – Twarda – E. Plater – zawrotka na wys. ul. Śliskiej – E. Plater – Twarda – Pl. Grzybowski – PL. GRZYBOWSKI 01;

178 - w kierunku Skorosze: od skrzyżowania Miodowa/ Kapucyńska: Kapucyńska – Al. Solidarności – Pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska i dalej swoją trasą; w kierunku Konwiktorska: od skrzyżowania Świętokrzyska/ Marszałkowska: Marszałkowska – Senatorska – Miodowa i dalej swoją trasą.

Uruchomiony zostaje przystanek tymczasowy KAPITULNA 51 – na chodniku przy ul. Kapucyńskiej, ok. 20 m po skręcie z ul. Miodowej. Przystanek będzie obowiązywał jako stały dla linii 116, 178, 180 i 503 w kierunku WILANÓW, SKOROSZE i NATOLIN PŁN.

W sobotę 15.08.2026 r. w godz. 11.30-13.30 z powodu wyłączenia dla ruchu kołowego Mostu Gdańskiego oraz Śląsko-Dąbrowskiego, poniższe linie zostają skierowane na trasy objazdowe:

100 - w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Świętojerska/ Pl. Krasińskich/ Bonifraterska: Pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – Pl. Piłsudskiego – Królewska – Pl. Małachowskiego – Mazowiecka – Pl. Powstańców Warszawy – Szpitalna – Bracka – Krucza – Al. Jerozolimskie – Bracka – Pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie i dalej swoją trasą;

190 - po stronie Śródmieścia: ZNANA – … – Al. Solidarności – zawrotka za budynkiem Muzeum Niepodległości – Al. Solidarności – ZNANA; po stronie Pragi Płn.: CH MARKI – … – Al. Solidarności – Targowa – zawrotka na wys. Ząbkowskiej – Targowa – Al. Solidarności – … – CH MARKI.

409, 500 - po stronie Śródmieścia: CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH./RONDO RADOSŁAWA – … – Słomińskiego – DW. GDAŃSKI 03 (przystanek dla wysiadających) DW. GDAŃSKI 04 (przystanek dla wsiadających) – Słomińskiego – … – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH./RONDO RADOSŁAWA; po stronie Pragi Płn.: BRÓDNO-PODGRODZIE/METRO TROCKA -… – Starzyńskiego – zawrotka na rondzie Starzyńskiego – Starzyńskiego – RONDO STARZYŃSKIEGO 12 – Starzyńskiego – … – BRÓDNO-PODGRODZIE/METRO TROCKA.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego na Mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, poniższe linie tramwajowe zostają skierowane na trasy objazdowe:

1 - po stronie Śródmieścia: P+R AL. KRAKOWSKA/BANACHA – … – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Al. Jana Pawła II – Broniewskiego – PIASKI; po stronie Pragi Płn.: ANNOPOL – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO;

4 - po stronie Śródmieścia: METRO WILANOWSKA – … – Pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – METRO MARYMONT; po stronie Pragi Płn.: ŻERAŃ WSCH. – … – 11 Listopada – Targowa – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA);

6 - po stronie Śródmieścia: TARCHOMIN KOŚCIELNY – … – Międzyparkowa – KS POLONIA 01 (przystanek dla wysiadających) DW. GDAŃSKI 06 (przystanek dla wsiadających) – Andersa – … – TARCHOMIN KOŚCIELNY; po stronie Pragi Płn.: GOCŁAWEK – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO;

18 - po stronie Śródmieścia: PKP SŁUŻEWIEC – … – Pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – METRO MARYMONT; po stronie Pragi Płn.: ŻERAŃ FSO – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA);

20 - po stronie Śródmieścia: BOERNEROWO – … – Al. Solidarności – Al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncka – AWF 04 (przystanek dla wysiadających) AWF 03 (przystanek dla wsiadających) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – Al. Jana Pawła II – Al. Solidarności – … – BOERNEROWO; po stronie Pragi Płn.: ŻERAŃ FSO – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA);

28 - po stronie Śródmieścia: OS. GÓRCZEWSKA – … – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Al. Solidarności – Al. Jana Pawła II – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – … – OS. GÓRCZEWSKA; po stronie Pragi Płn.: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO;

76 - po stronie Pragi Płn.: WIATRACZNA – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA-ZOO; po stronie Śródmieścia: MIASTECZKO WILANÓW – … – Pl. Bankowy – Andersa – Stawki – MURANOWSKA;

T - w obu kierunkach: PL. NARUTOWICZA – … – Pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – MARYMONT-POTOK.

W sobotę 15.08.2026 r. w godz. 11-14 zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków MOST GDAŃSKI 03 i 04 oraz WYBRZEŻE HELSKIE 01, 02, 03 i 04 – tramwaje i autobusy będą przejeżdżały Mostem Gdańskim w obu kierunkach bez zatrzymania na wymienionych przystankach.

Na trasach objazdowych wszystkich linii autobusowych obowiązują (jeśli nie wskazano inaczej) przystanki: pierwsze napotkane jako stałe, pozostałe – jako warunkowe (na żądanie).



