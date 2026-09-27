Alternatywa dla Niemiec cieszy się obecnie ok. 30-procentowym poparciem w skali całego kraju
Skrajnie prawicowa, objęta przez niemieckie mainstreamowe partie „kordonem sanitarnym” Alternatywa dla Niemiec jest obecnie liderem sondaży na poziomie ogólnokrajowym (z poparciem ok. 30 proc.).
We wrześniu AfD odniosła dwa wyborcze sukcesy w wyborach lokalnych. W Saksonii-Anhalt, niewielkim landzie na wschodzie Niemiec, AfD wygrała wybory, uzyskując 43,8 proc. głosów i uzyskując wzrost poparcia, w porównaniu do poprzednich wyborów, o 23 punkty procentowe. Wszystko wskazuje na to, że Saksonia-Anhalt będzie pierwszym landem, w którym AfD stanie na czele rządu.
AfD wygrała też wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (38,2 proc., wzrost o 21,5 punktu procentowego w porównaniu do wyborów z 2021 roku), tu jednak prawdopodobnie pozostanie w opozycji, ponieważ lokalny rząd mogą stworzyć SPD, Lewica i Zieloni. Do Landtagu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie weszła CDU, która po raz pierwszy w historii startu w wyborach w Niemczech nie przekroczyła progu wyborczego.
Poparcie dla AfD w Niemczech
– Jeśli CDU przestanie istnieć, a wyborcy będą głosować na nas, tym lepiej – mówił po wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim lider AfD Tino Chrupalla. Partia deklaruje, że jest gotowa przejąć od chadeków rolę partii ludowej w Niemczech.
Z perspektywy Polski największe obawy budzi wizja polityki zagranicznej prezentowana przez AfD. Partia opowiada się za wstrzymaniem pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy, normalizacją stosunków z Rosją oraz powrotem do zakupu rosyjskiego gazu, który miałby być znowu tłoczony przez rurociąg Nord Stream.
Czytaj więcej
W Heidenau, miasteczku położonym w pobliżu Drezna, przyjęto uchwałę zgłoszoną przez AfD i CDU na mocy której władze nie będą już wyrażać zgody na i...
AfD jest też silnie eurosceptyczną partią – jej liderka Alice Weidel zapowiedziała, że jeśli jej partia przejmie władzę w Niemczech, wówczas kraj wyjdzie ze strefy Schengen, zamknie granice (by powstrzymać napływ imigrantów) i zrezygnuje z euro. Ten ostatni krok – biorąc pod uwagę rozmiary niemieckiej gospodarki - mógłby doprowadzić do bardzo poważnego kryzysu europejskiej waluty.
AfD znana jest też z relatywizowania okresu rządów nazistów w Niemczech. Współzałożyciel partii Alexander Gauland nazwał w przeszłości okres rządów nazistów mianem „ptasiego g...” w tysiącletniej historii Niemiec, którą uznał za pełną sukcesów.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – sukcesy AfD są zagrożeniem dla Polski.
„Tak” odpowiedziało 38,5 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 27 proc. respondentów.
Zdania w tej sprawie nie ma 34,5 proc. ankietowanych.
– Częściej niebezpieczeństwo w takiej sytuacji zauważają mężczyźni (44 proc.) oraz osoby najstarsze, powyżej 50 lat (45 proc.). Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenie rośnie odsetek badanych, którzy widzą tutaj zagrożenie dla Polski – z 32 proc. wśród osób o najniższym wykształceniu, do 41 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 września 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas