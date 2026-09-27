Skrajnie prawicowa, objęta przez niemieckie mainstreamowe partie „kordonem sanitarnym” Alternatywa dla Niemiec jest obecnie liderem sondaży na poziomie ogólnokrajowym (z poparciem ok. 30 proc.).

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AfD odnosi sukcesy wyborcze. Dlaczego Polaków może to niepokoić?

We wrześniu AfD odniosła dwa wyborcze sukcesy w wyborach lokalnych. W Saksonii-Anhalt, niewielkim landzie na wschodzie Niemiec, AfD wygrała wybory, uzyskując 43,8 proc. głosów i uzyskując wzrost poparcia, w porównaniu do poprzednich wyborów, o 23 punkty procentowe. Wszystko wskazuje na to, że Saksonia-Anhalt będzie pierwszym landem, w którym AfD stanie na czele rządu.

AfD wygrała też wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (38,2 proc., wzrost o 21,5 punktu procentowego w porównaniu do wyborów z 2021 roku), tu jednak prawdopodobnie pozostanie w opozycji, ponieważ lokalny rząd mogą stworzyć SPD, Lewica i Zieloni. Do Landtagu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie weszła CDU, która po raz pierwszy w historii startu w wyborach w Niemczech nie przekroczyła progu wyborczego.

Poparcie dla AfD w Niemczech Foto: PAP

– Jeśli CDU przestanie istnieć, a wyborcy będą głosować na nas, tym lepiej – mówił po wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim lider AfD Tino Chrupalla. Partia deklaruje, że jest gotowa przejąć od chadeków rolę partii ludowej w Niemczech.

Z perspektywy Polski największe obawy budzi wizja polityki zagranicznej prezentowana przez AfD. Partia opowiada się za wstrzymaniem pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy, normalizacją stosunków z Rosją oraz powrotem do zakupu rosyjskiego gazu, który miałby być znowu tłoczony przez rurociąg Nord Stream.

Czytaj więcej Polityka AfD i CDU utrudniają upamiętnianie ofiar nazistów w jednym z niemieckich miast W Heidenau, miasteczku położonym w pobliżu Drezna, przyjęto uchwałę zgłoszoną przez AfD i CDU na mocy której władze nie będą już wyrażać zgody na i...

AfD jest też silnie eurosceptyczną partią – jej liderka Alice Weidel zapowiedziała, że jeśli jej partia przejmie władzę w Niemczech, wówczas kraj wyjdzie ze strefy Schengen, zamknie granice (by powstrzymać napływ imigrantów) i zrezygnuje z euro. Ten ostatni krok – biorąc pod uwagę rozmiary niemieckiej gospodarki - mógłby doprowadzić do bardzo poważnego kryzysu europejskiej waluty.

AfD znana jest też z relatywizowania okresu rządów nazistów w Niemczech. Współzałożyciel partii Alexander Gauland nazwał w przeszłości okres rządów nazistów mianem „ptasiego g...” w tysiącletniej historii Niemiec, którą uznał za pełną sukcesów.

Sondaż: 45 proc. Polaków w wieku powyżej 50 lat uważa sukcesy AfD za zagrożenie dla Polski

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – sukcesy AfD są zagrożeniem dla Polski.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 38,5 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 27 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 34,5 proc. ankietowanych.

– Częściej niebezpieczeństwo w takiej sytuacji zauważają mężczyźni (44 proc.) oraz osoby najstarsze, powyżej 50 lat (45 proc.). Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenie rośnie odsetek badanych, którzy widzą tutaj zagrożenie dla Polski – z 32 proc. wśród osób o najniższym wykształceniu, do 41 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.