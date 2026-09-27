Resort dyplomacji Chin opublikował dokument, który podsumowuje pierwszą od 2015 roku oficjalną wizytę Xi Jinpinga w USA. Było to zarazem trzecie spotkanie Trumpa i Xi odkąd obecny prezydent rozpoczął drugą kadencję w Białym Domu.

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MSZ Chin pisze o ośmiu „działaniach i ustaleniach” po wizycie Xi Jinpinga w USA

W chińskim dokumencie czytamy o ośmiu „konkretnych działaniach i ustaleniach”, które przyniosła trzydniowa wizyta Xi w Waszyngtonie. Dokument mówi o tym, że obaj przywódcy zgodzili się budować „konstruktywne relacje chińsko-amerykańskie oparte na stabilności strategicznej, na fundamencie szacunku, uczciwości i wzajemności”.

Chiński eksport Foto: PAP

Ponadto, jak czytamy, zatwierdzono porozumienie o wzajemnej redukcji ceł na kwotę 30 miliardów dolarów. MSZ Chin potwierdził też to, o czym już wcześniej informowała strona amerykańska, czyli przedłużenie rozejmu w wojnie handlowej (do 10 stycznia 2027 roku) oraz poinformował o decyzji ws. powołania dwustronnej Rady Handlu.

Dwie pandy wyleciały do USA W związku ze szczytem w Waszyngtonie Chiny zdecydowały się wypożyczyć dwie pandy wielkie ogrodowi zoologicznemu w Atlancie. Chińskie media przekazały, że Ping Ping oraz Fu Shuang 27 września wyleciały do USA.

USA i Chiny miały też uzgodnić mechanizm „Dialogu USA–Chiny ds. AI”, którego celem jest ocena korzyści i ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, a także utworzenie kanału komunikacji na wypadek incydentów z AI. W listopadzie ma dojść do kolejnych konsultacji USA–Chiny w tej kwestii.

MSZ Chin pisze też, że odnotowano efekty współpracy służb antynarkotykowych, które doprowadziły do rozbicia sieci handlu nowymi substancjami psychoaktywnymi i prekursorami chemicznymi oraz zatrzymania dziesiątek podejrzanych.

W oświadczeniu MSZ Chin pojawia się też fragment o kwestiach międzynarodowych. Jak czytamy, ustalono, iż Iran powinien „wywiązać się ze zobowiązania do nierozwijania broni nuklearnej”, a jednocześnie żaden kraj, ani żadna instytucja nie może narzucać opłat na międzynarodowych szlakach wodnych. Ten ostatni fragment nawiązuje do sygnałów, iż Iran zamierza stworzyć mechanizm stałego pobierania opłat za korzystanie z cieśniny Ormuz.

Wymiana handlowa Chin z USA Foto: PAP

W komunikacie MSZ zapowiedziano rychłe podpisanie wojskowego memorandum o komunikacji kryzysowej oraz kontynuację poszukiwań w Chinach szczątków amerykańskich żołnierzy.

MSZ Chin poinformował, że Trump i Xi zadeklarowali wsparcie i zamiar osobistego udziału w nadchodzących szczytach Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Chinach oraz G20 w USA.

Chiny twierdzą, że były sojusznikiem USA w czasie II wojny światowej. Tajwan: Wtedy to byliśmy my

„Obaj przywódcy przypominają, że Chiny i Stany Zjednoczone były sojusznikami podczas II wojny światowej i walczyły ramię w ramię, by wygrać tę wojnę” – głosi też komunikat MSZ Chin. Ta deklaracja o sojuszu Chin i USA w trakcie II wojny światowej wywołała już wcześniej protest władz Tajwanu, które zwróciły uwagę, że Chińska Republika Ludowa (ChRL) została utworzona dopiero w 1949 r., a „jedynym prawdziwym” sojusznikiem USA była wówczas Republika Chińska, czyli obecny Tajwan.