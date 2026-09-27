Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Microbiology Spectrum”, przeprowadzili naukowcy z Rutgers University.

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Naukowcy zbudowali „toaletę dla komarów”

– Mówiąc kolokwialnie, zbudowaliśmy toaletę dla komarów – powiedział Dana Price, jeden z autorów badania cytowany w komunikacie Rutgers University. Urządzenie to w rzeczywistości wydrukowany w technologii 3D lejek pokryty materiałem superhydrofobowym (odpychającym wodę), który sprawia, że ciecz zbiera się w kropelki i spływa do rurki zbiorczej.

Naukowcy zebrali dwie grupy po 50 dzikich komarów z gatunku Culex z ogrodu w New Brunswick w stanie New Jersey w latach 2021 i 2022. Każdą z nich umieścili w pojemniku z siatką nad lejkiem i karmili je roztworem cukru. Komary wytwarzały krople odchodów, które spływały do rurki.

W dalszej kolejności badacze zastosowali sekwencjonowanie metagenomiczne typu shotgun – metodę służącą do sekwencjonowania całego materiału genetycznego obecnego w próbce mieszanej. Następnie komputery złożyły w całość miliony wygenerowanych fragmentów i porównały je ze znanymi sekwencjami znajdującymi się w naukowych bazach danych.

Analiza zebranych w ten sposób informacji umożliwiła naukowcom szereg odkryć. Warto podkreślić, że stosowane wcześniej metody badawcze pozwalały wykryć jedynie wirusy, których obecności naukowcy się już spodziewali. Najnowszy sposób pomógł natomiast wykryć organizmy, o których szukaniu nikt wcześniej nie pomyślał.

Wirus Hedwig wykryty po raz pierwszy w Ameryce

Autorzy badania podkreślają, że dzięki sekwencjonowaniu materiału genetycznego zawartego w odchodach komarów zrekonstruowali kompletny genom wirusa Zachodniego Nilu, który może powodować u ludzi poważne choroby neurologiczne.

Ponadto po raz pierwszy na terenie Ameryki odkryli ślady wirusa podobnego do Hedwig. Został on niedawno po raz pierwszy zidentyfikowany u sów śnieżnych w Europie, co skłoniło naukowców do nazwania go na cześć słynnej białej sowy z Harry'ego Pottera. – Nawet specjalnie tego nie szukaliśmy. Po prostu szukaliśmy wszystkiego i znaleźliśmy wirus Hedwig – powiedział Price.

Próbki z odchodami komarów zawierały również sekwencje tak bardzo odmienne od znanych przykładów, że naukowcy zaklasyfikowali te wirusy jako potencjalnie nowe. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby potwierdzić, że są to gatunki dotychczas nieopisane.

„Toaleta dla komarów” to nie wszystko. Naukowcy pracują nad ulepszeniem wynalazku

Naukowcy podkreślają znaczenie wyników nowego badania. Wskazują, że analiza odchodów komarów może stać się skutecznym narzędziem nadzoru, który umożliwi badaczom szeroko zakrojone poszukiwania zarówno znanych patogenów, jak i zagrożeń, o których istnieniu jeszcze nie wiedzą.

Badacze z Rutgers University pracują teraz nad gotową do użycia w terenie pułapką, która zbierałaby komary i ich odchody. Mają nadzieję, że w przyszłości uda im się stworzyć system, który mógłby przygotowywać próbki, sekwencjonować materiał genetyczny, analizować wyniki zdalnie oraz ostrzegać naukowców o potencjalnym zagrożeniu w czasie rzeczywistym. – Ta wizjonerska koncepcja zakłada umieszczenie gdzieś w lesie urządzenia, które będzie nieustannie przesyłać nam dane – przyznał Price.

Dodał, że taki system byłby szczególnie przydatny na odległych obszarach lub w regionach o ograniczonych zasobach. Mógłby wykrywać znane patogeny, zanim wywołają one masowe zachorowania, a także ujawniać te, o których istnieniu jeszcze nikt nie wie.