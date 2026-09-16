Naukowcy zbadali wpływ picia kawy i herbaty na zdrowie kości
Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nutrients”, przeprowadzili naukowcy z Flinders University w Australii.
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Badacze postanowili sprawdzić, czy regularne spożywanie kawy i herbaty wiąże się ze zmianami gęstości mineralnej kości (BMD), ważnego wskaźnika stosowanego do oceny ryzyka osteoporozy.
Swoim badaniem objęli niemal 10 tys. kobiet w wieku 65 lat i starszych na przestrzeni 10 lat. Wykorzystali dane z badania Study of Osteoporotic Fractures (Badanie Złamań Osteoporotycznych). Wielokrotnie oceniali nawyki żywieniowe uczestników oraz mierzyli BMD w biodrze i szyjce kości udowej – dwóch obszarach ściśle powiązanych z ryzykiem złamania. Naukowcy wykorzystali również zaawansowane metody obrazowania do monitorowania zmian gęstości kości.
Ponadto w ciągu całego 10-letniego okresu obserwacji kobiety regularnie informowały o ilości wypijanej kawy i herbaty.
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Wyniki badania pokazały, że kobiety pijące herbatę miały nieco wyższą całkowitą gęstość mineralną kości biodrowej niż te, które nie piły herbaty. Chociaż różnica ta była niewielka, to – jak podkreślają naukowcy – istotna statystycznie i nadal może mieć znaczenie w przypadku dużych populacji.
– Nawet niewielkie zmiany w gęstości kości mogą przełożyć się na mniejszą liczbę złamań w dużych grupach – przyznał Enwu Liu z College of Medicine and Public Health, jeden z autorów badań cytowany przez serwis ScienceDaily.
Bardziej złożoną zależność zaobserwowano w przypadku kawy. Picie umiarkowanych ilości tego napoju, czyli około dwóch do trzech filiżanek dziennie, nie wiązało się z negatywnym wpływem na zdrowie kości. Jednak kobiety pijące ponad pięć filiżanek kawy dziennie miały niższe BMD. To z kolei sugeruje, że bardzo wysokie spożycie kawy może mieć negatywny wpływ.
Zależność ta wydawała się również różnić w zależności od innych czynników zdrowotnych i stylu życia. Kobiety, które w ciągu całego życia spożywały większe ilości alkoholu, doświadczały silniejszych negatywnych skutków picia kawy. Z kolei korzyści płynące z picia herbaty były bardziej widoczne u kobiet z otyłością.
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Zdaniem Ryana Liu, współautora badania, związki zwane katechinami, występujące w dużych ilościach w herbacie, mogą wspomagać tworzenie kości i spowalniać ich rozpad.
– Badania laboratoryjne wykazały natomiast, że kofeina zawarta w kawie wpływa na wchłanianie wapnia i metabolizm kości, choć efekty te są niewielkie i można je zniwelować, dodając mleko – powiedział Liu.
Enwu Liu dodał, że uzyskane wyniki wskazują na to, że regularne picie herbaty może być prostym sposobem na wsparcie zdrowia kości w późniejszym życiu. Z kolei bardzo duże spożycie kawy może nie być najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla kobiet pijących alkohol.
– Chociaż wapń i witamina D pozostają podstawowymi składnikami zapewniającymi zdrowie kości, to zawartość twojej filiżanki również może mieć znaczenie. Dla starszych kobiet codzienne picie filiżanki herbaty może być czymś więcej niż tylko relaksującym rytuałem – może to być mały krok w kierunku wzmocnienia kości – podsumował Liu.
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