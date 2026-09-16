W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

WTO ostrzega przed załamaniem globalnego handlu

Światowa Organizacja Handlu ostrzega, że globalny system handlowy znalazł się w krytycznym momencie. Rosnące napięcia geopolityczne, fragmentacja handlu i coraz większy interwencjonizm państw mogą prowadzić do poważnych kosztów dla światowej gospodarki. Według WTO podział globalnego handlu na bloki geopolityczne oznaczałby, że poziom światowego PKB w 2050 r. byłby o 5 proc. niższy niż w scenariuszu bazowym. Jeszcze większe straty przyniosłoby zastąpienie wielostronnej współpracy siecią umów o wolnym handlu. W takim wariancie różnica sięgałaby blisko 7 proc. Organizacja apeluje więc o reformę systemu. Chodzi m.in. o nowe narzędzia ochrony rynku, naprawę mechanizmu rozstrzygania sporów oraz skuteczniejsze monitorowanie pomocy państwowej.

Czytaj więcej Polityka Niemcy mają dość Chińczyków. Unia idzie w ślady Trumpa Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma w orędziu o stanie Unii ogłosić znaczne zaostrzenie ochrony przed chińskim importem.

Biznes krytykuje ustawę platformową

Rządowy projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę platformową miał uporządkować warunki pracy kurierów i kierowców korzystających z aplikacji. Przedsiębiorcy obawiają się jednak, że polskie przepisy pójdą znacznie dalej niż wymagania Brukseli. Szerokie i nieprecyzyjne definicje mogą objąć nie tylko firmy przewozowe i dostawcze, ale również krajowy handel internetowy, fintechy oraz tysiące niezależnych wykonawców z sektora IT.

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii trafiły apele środowisk biznesowych. Przedsiębiorcy ostrzegają przed nadregulacją, która może zwiększyć koszty działalności i doprowadzić do odpływu talentów oraz kapitału z Polski.

Premier stawia ultimatum prezydentowi

Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi pakiet obniżający ceny paliw, jeśli prezydent podpisze nową wersję windfall tax obejmującego spółki paliwowe. Resort finansów zaproponował stawkę podatku od nadzwyczajnych zysków na poziomie 60 proc. W tle pozostaje trudna sytuacja finansów publicznych. Rada Fiskalna wskazała, że projekt budżetu pokazuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów państwa, a ryzyko przekroczenia progu 55 proc. długu publicznego do PKB jest bardzo wysokie.

Przemysł napędza chińską gospodarkę

Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w sierpniu o 5,2 proc. rok do roku. Wzrost wspierają przede wszystkim sektory związane z zaawansowanymi technologiami, w tym produkcja baterii litowo-jonowych i robotów przemysłowych. Jednocześnie słabnie krajowy popyt. Konsumpcja i inwestycje pozostają pod presją, a sierpniowa akcja kredytowa załamała się. Wartość nowych kredytów dla gospodarstw domowych i firm wyniosła około 60 mld juanów, czyli około 9 mld dol., co oznacza spadek rok do roku o blisko 90 proc.

Coraz większe znaczenie dla chińskiej gospodarki ma więc eksport. Widać to również w Polsce – w lipcu Chiny po raz pierwszy zostały największym dostawcą towarów do Polski, wyprzedzając Niemcy. Rosnący napływ chińskich produktów zwiększa jednak napięcia z partnerami handlowymi Pekinu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.