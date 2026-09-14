OGŁOSZENIE

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

ogłasza dnia 14.09.2026 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

1. Legnica ul. Masarska 17, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 71/1 o powierzchni 15.534 m² (KW LE1L/00045510/1, Sąd Rejonowy Legnica) – cena wywoławcza 3.967.260,00 PLN netto

2. Lubin ul. Stefana Okrzei, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 1023/1 o powierzchni 3.595 m² (KW LE1U/00086422/4, Sąd Rejonowy Lubin) – cena wywoławcza 2.542.600,00 PLN netto

3. Jerzmanki, województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki; działki o nr ew. 515, 516, 521, 523 i 525 o łącznej powierzchni 22.153 m² (KW JG1Z/00026717/8, KW JG1Z/00015462/5, KW JG1Z/00015167/7, Sąd Rejonowy Zgorzelec) – cena wywoławcza 2.471.700,00 PLN netto

4. Strachocin ul. Kościuszki, województwo dolnośląskie; działki o nr ew. 139/5 i 466 o powierzchni 12.240 m² (KW SW1K/00055531/0, Sąd Rejonowy Kłodzko) – cena wywoławcza 3.615.000,00 PLN netto

5. Krzczonów Folwark ul. Lubelska, województwo lubelskie; działka o nr ew. 73/4 o powierzchni 8.300 m² (KW LU1I/00163713/9, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód) – cena wywoławcza 1.132.400,00 PLN netto

6. Małujowice, województwo opolskie; działka o nr ew. 170/2 o powierzchni 40.846 m² (KW OP1B/00021280/1, Sąd Rejonowy Brzeg) – cena wywoławcza 1.750.700,00 PLN netto

7. Rzeszów ul. Warszawska, województwo podkarpackie; działki o nr ew. 60/1, 62/3 o powierzchni 2.125 m² (KW RZ1Z/00007917/6, Sąd Rejonowy Rzeszów) – cena wywoławcza 1.143.000,00 PLN netto

8. Kobylnica, województwo pomorskie; działki o nr ew. 359, 360 o powierzchni 25.286 m² (KW SL1S/00055312/9, Sąd Rejonowy Słupsk) – cena wywoławcza 2.090.000,00 PLN netto

9. Piaseczno, województwo pomorskie, powiat tczewski; działki o nr ew. 515/10 i 515/12 o łącznej powierzchni 13.953 m² (KW GD1T/00029436/9, KW GD1T/00030301/4, Sąd Rejonowy Tczew) – cena wywoławcza 1.880.500,00 PLN netto

10. Będzin al. Kołłątaja 34, województwo śląskie; działki o nr ew. 8234, 8236, 8240, 8200, 8212, 8231, 8202, 8206, 8237, 8242 o łącznej powierzchni 12.120 m² (KW KA1B/00019608/1, Sąd Rejonowy Będzin) – cena wywoławcza 4.496.000,00 PLN netto

11. Czerwionka Leszczyny ul. Przyjaźni, województwo śląskie; działki o nr ew. 2235/195, 2237/195, 2283/189, 2423/197, 2424/197, 2425/189, 2426/189 o pow. 11.716 m² (KW GL1Y/00132355/9, Sąd Rejonowy Rybnik) – cena wywoławcza 1.093.600,00 PLN netto

12. Wojkowice Kościelne, województwo śląskie, powiat będziński; działki o nr ew. 31/2 i 70 o łącznej powierzchni 14.512 m² (KW CZ1Z/00052822/9, KW CZ1Z/00052840/1, Sąd Rejonowy Zawiercie) – cena wywoławcza 9.630.200,00 PLN netto

13. Zabrze ul. Makoszowska, województwo śląskie; działka o nr ew. 3 o powierzchni 5.693 m² (KW GL1Z/00010545/8, Sąd Rejonowy Zabrze) – cena wywoławcza 1.200.000,00 PLN netto

14. Królikowo, województwo warmińsko-mazurskie; działki o nr ew. 177/3, 178/13, 178/15, 178/17 i 178/19 o łącznej powierzchni 10.154 m² (KW OL1O/00082195/4, Sąd Rejonowy Olsztyn) – cena wywoławcza 1.360.330,00 PLN netto

15. Białogard ul. Szosa Połczyńska 48, województwo zachodniopomorskie; działki o nr ew. 99 i 101 o powierzchni 4.542 m² (KW KO1B/00017571/0 i KO1B/00030149/0, Sąd Rejonowy Białogard) – cena wywoławcza 1.400.500,00 PLN netto

16. Drawno ul. Kolejowa, województwo zachodniopomorskie; działka o nr ew. 334 o powierzchni 4.707 m² (KW SZ1C/00003862/8, Sąd Rejonowy Choszczno) – cena wywoławcza 1.194.500,00 PLN netto

17. Police ul. Jasienicka 1, województwo zachodniopomorskie; działka o nr ew. 2349 o powierzchni 2.638 m² (KW SZ2S/00005720/7, Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód) – cena wywoławcza 1.165.145,00 PLN netto

18. Szczecin ul. Kredowa, województwo zachodniopomorskie; działka o nr ew. 33/1 o powierzchni 2.971 m² (KW SZ1S/00136805/7, Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód) – cena wywoławcza 1.170.600,00 PLN netto

II. Nieruchomości gruntowych zabudowanych:

19. Zgorzelec ul. Fabryczna 1, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 3/7 o powierzchni 6.400 m2 (KW JG1Z/00050543/4, Sąd Rejonowy Zgorzelec) - cena wywoławcza 4.068.200,00 PLN netto

20. Bydgoszcz ul. Jagiellońska 42, województwo kujawsko-pomorskie; działki o nr ew. 1/27, 1/29 o powierzchni 2.056 m2 (KW BY1B/00192722/6, Sąd Rejonowy Bydgoszcz) – cena wywoławcza 8.404.500,00 PLN netto

21. Włocławek ul. Żabia 29, województwo kujawsko-pomorskie; działka o nr ew. 72 o powierzchni 606 m2 (KW WL1W/00001184/5, Sąd Rejonowy Włocławek)- cena wywoławcza 1.972.600,00 PLN netto

22. Oświęcim ul. Rynek Główny 1, województwo małopolskie; działka o nr ew. 2342 o powierzchni 127 m2 (KW KR1E/00030536/9, Sąd Rejonowy Oświęcim) – cena wywoławcza 1.555.000,00 PLN netto

23. Ciechanów ul. Henryka Sienkiewicza 29 D, województwo mazowieckie; działka o nr ew. 1681 o powierzchni 3.717 m² (KW PL1C/00003485/6, Sąd Rejonowy Ciechanów) – cena wywoławcza 2.512.150,00 PLN netto

24. Józefów ul. Stefana Okrzei 3, województwo mazowieckie; działka o nr ew. 30 o powierzchni 1.092 m² (KW WA1O/00013846/2, Sąd Rejonowy Otwock) – cena wywoławcza 1.580.000,00 PLN netto

25. Chojnice ul. Łużycka 3, województwo pomorskie; działki o nr ew. 2265/23, 2265/24 o powierzchni 2.525 m² (KW SL1C/00036863/2, KW SL1C/00010619/9, Sąd Rejonowy Chojnice) – cena wywoławcza 2.121.000,00 PLN netto

26. Wodzisław Śląski ul. Rybnicka 12, województwo śląskie; działka o nr ew. 1451/134 o powierzchni 2.500 m² (KW GL1W/00000789/5, Sąd Rejonowy Wodzisław Śląski) – cena wywoławcza 2.003.050,00 PLN netto

27. Gryfice ul. Trzygłowska 31, województwo zachodniopomorskie; działka nr ew. 8 o pow. 8.171 m² (KW SZ1G/00005335/3, Sąd Rejonowy Gryfice) – cena wywoławcza 1.246.000,00 PLN netto

28. Kołobrzeg ul. Wylotowa 78, województwo zachodniopomorskie; działki o nr ew. 116, 349/1, 349/3, 349/4 o powierzchni 236.176 m² (KW KO1L/00012829/9, Sąd Rejonowy Kołobrzeg) – cena wywoławcza 35.105.000,00 PLN netto

III. Nieruchomości lokalowej (użytkowej):

29. Rzeszów ul. Kraszewskiego 2, lokal nr 1; województwo podkarpackie; powierzchnia użytkowa 612,98 m², powierzchnia pomieszczeń przynależnych 105,58 m² (KW RZ1Z/00094319/0, Sąd Rejonowy Rzeszów) – cena wywoławcza 3.420.000,00 PLN netto

IV. Nieruchomości lokalowych mieszkalnych:

30. Warszawa ul. Grochowska 217 m 6, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 124,17 m² (KW WA6M/00472564/9, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.832.100,00 PLN netto

31. Warszawa ul. Podchorążych 39 lok. 1A, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 61,72 m² (KW WA2M/00179560/9, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.062.000,00 PLN netto

32. Warszawa ul. Twarda 1 m 35, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 63,06 m² (KW WA4M/00115879/6, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.427.300,00 PLN netto

33. Warszawa ul. Syreny 4/1, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 75,02 m² (KW WA4M/00472200/6 i KW WA4M/00393480/4, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.628.000,00 PLN netto

Oferty należy składać do dnia 30.10.2026 roku na adres:

ORLEN S.A Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 28.02.2027 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/przetargi-i-dostawy/przetargi/zbycie-nieruchomosci

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1.451.177.561,25 zł

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