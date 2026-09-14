W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Szczyt BRICS i plan Chin na globalne AI

Podczas szczytu BRICS w Nowym Delhi przywódcy państw organizacji przyjęli deklarację dotyczącą m.in. handlu, sztucznej inteligencji, reform instytucji międzynarodowych i konfliktu na Bliskim Wschodzie. Największe zainteresowanie wzbudził plan prezydenta Chin Xi Jinpinga dotyczący stworzenia międzynarodowej społeczności AI pod egidą Pekinu. Projekt zakłada wspólną infrastrukturę chmurową, wymianę talentów i rozwój zautomatyzowanych fabryk w krajach BRICS. Indie podchodzą jednak do chińskiej inicjatywy ostrożnie, wskazując na znaczenie suwerenności cyfrowej.

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Kto tu się będzie śmiał ostatni? Xi Jinping i Donald Trump w pekińskiej Świątyni Nieba, 14 maja 2026
Plus Minus
Chiny kontra USA. Musimy odwrócić role. Siła nie kryje się w spektakularności

Podróbki zalewają Polskę

Rynek podrabianych towarów rośnie także w Polsce. Według danych Ministerstwa Finansów w 2025 r. służby odnotowały 1390 naruszeń dotyczących towarów o wartości ponad 660 mln zł. To wzrost o 167 proc. rok do roku. Jeszcze bardziej niepokojące są dane za pierwsze półrocze 2026 r.. Ujawniono w tym czasie ponad dwa razy więcej trefnego towaru niż w całym poprzednim roku. Najczęściej podrabiane są kosmetyki, zegarki, biżuteria i galanteria. Eksperci wskazują, że problem pogłębia rozwój handlu internetowego.

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Fałszywe produkty zalewają Polskę. Niepokojąca skala zjawiska
Handel
Fałszywe produkty zalewają Polskę. Niepokojąca skala zjawiska

Eksport saudyjskiej ropy zagrożony

Arabia Saudyjska zawiesiła działanie rurociągu Wschód–Zachód, którym ropa trafiała do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Przyczyną są uszkodzenia powstałe po ataku dronowym z terytorium Iraku. Zapasy w portowych magazynach mają wystarczyć na 5–7 dni. Jeśli rurociąg nie zostanie w tym czasie naprawiony, eksport saudyjskiej ropy może zostać ograniczony. Według szacunków oznaczałoby to spadek globalnej podaży nawet o 4 proc.. Dodatkowym zagrożeniem pozostaje sytuacja w cieśninie Bab al-Mandab, gdzie Huti przejęli strategiczną wyspę Perim. Rosnące ryzyko zakłóceń w transporcie już wpływa na ceny ropy.

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Satelitarne zdjęcia instalacji saudyjskiego ropociągu Wschód-Zachód na południowy wschód od Medyny p
Ropa
Atak na saudyjski ropociąg pogłębi kryzys naftowy w Europie

Bezpieczeństwo AI coraz ważniejszym tematem

Szef Anthropic Dario Amodei i CEO OpenAI Sam Altman wezwali branżę sztucznej inteligencji do działań na rzecz kontrolowania tempa rozwoju możliwości modeli AI. Dyskusja o bezpieczeństwie technologii nabiera znaczenia wraz z pojawianiem się coraz bardziej zaawansowanych systemów.

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Dario Amodei (pierwszy z prawej) i Sam Altman, szefowie Anthropic i OpenAI nie chcieli wziąć się za
AI
Alarm wśród twórców najpotężniejszej AI. „Igrają z naszym życiem”

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.