W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Szczyt BRICS i plan Chin na globalne AI

Podczas szczytu BRICS w Nowym Delhi przywódcy państw organizacji przyjęli deklarację dotyczącą m.in. handlu, sztucznej inteligencji, reform instytucji międzynarodowych i konfliktu na Bliskim Wschodzie. Największe zainteresowanie wzbudził plan prezydenta Chin Xi Jinpinga dotyczący stworzenia międzynarodowej społeczności AI pod egidą Pekinu. Projekt zakłada wspólną infrastrukturę chmurową, wymianę talentów i rozwój zautomatyzowanych fabryk w krajach BRICS. Indie podchodzą jednak do chińskiej inicjatywy ostrożnie, wskazując na znaczenie suwerenności cyfrowej.

Podróbki zalewają Polskę

Rynek podrabianych towarów rośnie także w Polsce. Według danych Ministerstwa Finansów w 2025 r. służby odnotowały 1390 naruszeń dotyczących towarów o wartości ponad 660 mln zł. To wzrost o 167 proc. rok do roku. Jeszcze bardziej niepokojące są dane za pierwsze półrocze 2026 r.. Ujawniono w tym czasie ponad dwa razy więcej trefnego towaru niż w całym poprzednim roku. Najczęściej podrabiane są kosmetyki, zegarki, biżuteria i galanteria. Eksperci wskazują, że problem pogłębia rozwój handlu internetowego.

Czytaj więcej Handel Fałszywe produkty zalewają Polskę. Niepokojąca skala zjawiska Aż 2 mld zł sięga łączna wartość podróbek wykrytych przez instytucje celno-skarbowe w ostatnich pięciu latach – wynika z szacunków „Rzeczpospolitej...

Eksport saudyjskiej ropy zagrożony

Arabia Saudyjska zawiesiła działanie rurociągu Wschód–Zachód, którym ropa trafiała do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Przyczyną są uszkodzenia powstałe po ataku dronowym z terytorium Iraku. Zapasy w portowych magazynach mają wystarczyć na 5–7 dni. Jeśli rurociąg nie zostanie w tym czasie naprawiony, eksport saudyjskiej ropy może zostać ograniczony. Według szacunków oznaczałoby to spadek globalnej podaży nawet o 4 proc.. Dodatkowym zagrożeniem pozostaje sytuacja w cieśninie Bab al-Mandab, gdzie Huti przejęli strategiczną wyspę Perim. Rosnące ryzyko zakłóceń w transporcie już wpływa na ceny ropy.

Czytaj więcej Ropa Atak na saudyjski ropociąg pogłębi kryzys naftowy w Europie Arabia Saudyjska wstrzymała pracę rurociągu Wschód-Zachód po tym, jak ta kluczowa magistrala naftowa stała się celem ataku z powietrza, co grozi ko...

Bezpieczeństwo AI coraz ważniejszym tematem

Szef Anthropic Dario Amodei i CEO OpenAI Sam Altman wezwali branżę sztucznej inteligencji do działań na rzecz kontrolowania tempa rozwoju możliwości modeli AI. Dyskusja o bezpieczeństwie technologii nabiera znaczenia wraz z pojawianiem się coraz bardziej zaawansowanych systemów.

Czytaj więcej AI Alarm wśród twórców najpotężniejszej AI. „Igrają z naszym życiem” Szef Anthropic Dario Amodei wzywa branżę AI do zwolnienia tempa, a Sam Altman deklaruje, że OpenAI jest na to gotowe. Donald Trump odpowiada, że ba...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.