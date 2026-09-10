W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Bruksela chce zmienić zasady przetargów

Komisja Europejska zaproponowała zmianę zasad zamówień publicznych. Najniższa cena ma przestać być najważniejszym kryterium. Co najmniej 30 proc. oceny ofert mają stanowić kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i dotyczące bezpieczeństwa dostaw, a przy usługach pracochłonnych nawet 50 proc. Ponadto Bruksela chce też umożliwić odrzucanie ofert, jeśli ponad połowę wartości kontraktu stanowią komponenty spoza UE. Reforma ma skierować większą część wartego ponad 2 bln euro rocznie rynku zamówień publicznych do europejskich producentów.

Automotive szuka nowych rynków

Europejskie firmy motoryzacyjne coraz częściej myślą o dywersyfikacji działalności. Już 35 proc. przedsiębiorstw z branży chce produkować również dla innych sektorów. W Polsce najbardziej pożądanym kierunkiem jest przemysł obronny, następnie AGD i przemysł lotniczy. Powodem są słabsze perspektywy dla motoryzacji. Spadku produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się 28 proc. polskich firm, a przeciętne zatrudnienie w zakładach produkujących pojazdy i części po pierwszym kwartale spadło o blisko 4 proc..

Tankowce ofiarą konfliktu USA i Iranu

Eskalacja konfliktu USA z Iranem uderza w transport morski i ceny surowców. Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie tankowce, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie cele oraz jednostki handlowe próbujące przepłynąć przez Cieśninę Ormuz. W efekcie napięć ropa Brent przekroczyła 100 dol. za baryłkę, a WTI 94 dol.. Rosnące ceny surowców zwiększają ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Odpowiedź na amerykańską blokadę. Iran wyznaczył nową strefę zamkniętą Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił w środę, że nowa strefa zamknięta dla żeglugi będzie sięgała od portu Czabahar w głąb Zatoki...

Google inwestuje 13 mld euro w Finlandii

Alphabet, właściciel Google, zapowiedział inwestycje o wartości 13 mld euro w infrastrukturę sztucznej inteligencji w Finlandii. Projekt obejmie m.in. budowę trzech centrów danych. Google ma również kupować połowę energii produkowanej przez jedną z dwóch fińskich elektrowni jądrowych. Inwestora przyciągnęły m.in. niższe temperatury, dostęp do relatywnie taniej energii oraz warunki sprzyjające funkcjonowaniu centrów danych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.