UE stawia nowe bariery. Szwajcaria ostrzega przed wypychaniem z rynku
Najbliżsi partnerzy gospodarczy Unii Europejskiej ostrzegają Brukselę, że jej coraz bardziej protekcjonistyczna polityka przemysłowa grozi wypchnięciem ich z jednolitego rynku, z którym integrowali się przez dziesięciolecia – pisze „Financial Times”.
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Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein zbudowały bliskie relacje gospodarcze z UE, przyjmując znaczną część unijnych regulacji i wpłacając miliardy do europejskich programów w zamian za dostęp do rynku liczącego 450 mln konsumentów.
Jednak odkąd Bruksela odpowiada na konkurencję ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych za pomocą subsydiów, ceł i wymogów „Made in Europe”, model ten znajduje się pod coraz większą presją. Środki mające chronić europejski przemysł przed zagraniczną konkurencją coraz częściej uderzają również w sąsiednie kraje, których gospodarki i łańcuchy dostaw są silnie powiązane z UE.
– Inicjatywy UE są coraz bardziej ukierunkowane na wymogi „Made in EU” – powiedział „Financial Timesowi” szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych. Zdaniem Berna nowe regulacje powinny uwzględniać „całe europejskie łańcuchy wartości, w tym Szwajcarię”.
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Szwajcarscy urzędnicy podkreślają, że problemy nie zawsze wynikają z celowej dyskryminacji, jednak Berno musi coraz częściej interweniować, aby kraj nie był traktowany jak odległe państwo trzecie. Przykładem był projekt unijnych przepisów, który faworyzował przetwarzanie odpadów komunalnych w UE, nawet gdy najbliższy zakład znajdował się po drugiej stronie granicy, w Szwajcarii. Po interwencji Berna wprowadzono wyjątek.
Szwajcaria protestowała również przeciwko proponowanym przez UE środkom ochronnym dotyczącym stali, które traktowały ją mniej korzystnie niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Zgłaszała też zastrzeżenia do części zapisów unijnego Industrial Accelerator Act.
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Stawka jest dla Berna wysoka. UE pozostaje zdecydowanie największym partnerem handlowym Szwajcarii, a kraj ten zobowiązał się jednocześnie przekazywać miliardy franków na unijne programy spójności, choć nie ma formalnego wpływu na kształtowanie polityki przemysłowej Wspólnoty. W ramach nowego pakietu umów dwustronnych szwajcarskie składki mają wzrosnąć z 130 mln do 350 mln franków rocznie.
Pakiet wymaga jeszcze zatwierdzenia przez parlament i prawdopodobnie trafi pod referendum w 2027 lub 2028 r. Szwajcarskie władze obawiają się, że nowe spory handlowe mogą utrudnić przekonanie wyborców do zacieśnienia więzi z UE.
Podobne obawy ma Norwegia. Oslo co roku płaci setki milionów euro za udział w unijnych programach i dokłada się do mechanizmów zmniejszających różnice gospodarcze w UE. Norwegia jest też członkiem EFTA, drugiej co do wielkości sieci wolnego handlu na świecie po Unii.
W ubiegłym roku Oslo niespodziewanie zostało objęte unijnymi ograniczeniami handlowymi dotyczącymi niektórych stopów stali, wprowadzonymi w celu ochrony europejskiego przemysłu przed konkurencją z Azji. Pokazało to koszty pozostawania poza UE.
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– Gdy cła i procedury celne stają się ważniejsze, a napięcia handlowe między największymi blokami gospodarczymi rosną, może to mieć większe konsekwencje niż dotychczas – powiedział „Financial Timesowi” norweski minister finansów Jens Stoltenberg.
Wraz z rosnącym wykorzystaniem przez USA, Chiny i UE ceł, subsydiów i polityki przemysłowej coraz więcej kluczowych decyzji gospodarczych zapada jednak w miejscach, gdzie Norwegia i Szwajcaria nie mają prawa głosu.
Debata obejmuje także inne zamożne kraje europejskie pozostające poza UE. Islandia przygotowuje się do głosowania nad wznowieniem negocjacji akcesyjnych z Brukselą, a Liechtenstein wraz z Norwegią i Islandią apeluje, by UE nie doprowadzała do fragmentacji jednolitego rynku wykraczającego poza polityczne granice Wspólnoty.
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