Marks & Spencer wraca do Polski po 9 latach, ale będzie prowadzić sprzedaż wyłącznie przez internet
Jak informuje portal Fashion Biznes, Marks & Spencer rozszerzy współpracę z Zalando i przekaże obsługę europejskiej sprzedaży internetowej platformie ZEOS (Zalando E-commerce Operating System). System odpowiada m.in. za magazynowanie, dostarczanie zamówień oraz przyjmowanie zwrotów od klientów.
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Nowy model działalności został najpierw przetestowany w Polsce. Pilotaż rozpoczął się w listopadzie 2025 r., a jego rezultaty skłoniły firmy do rozszerzenia współpracy na 22 europejskie rynki, w tym Niemcy, Francję, Hiszpanię i Holandię.
W trakcie testów w Polsce popyt na produkty Marks & Spencer zwiększył się o 22 proc., a współczynnik konwersji wzrósł o ponad 97 proc. Jednocześnie firmie udało się obniżyć koszty dostawy o 58 proc.
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Znacznie przyspieszono również obsługę zwrotów. Proces zajmował wcześniej do 35 dni, a finalnie udało się go skrócić do maksymalnie 8 dni. Uzyskane wyniki stały się jednym z głównych argumentów przemawiających za wprowadzeniem tego rozwiązania w kolejnych krajach.
Dzięki ZEOS Marks & Spencer może obsługiwać zamówienia z jednej puli produktów i docierać do klientów z różnych państw, bez konieczności tworzenia osobnego zaplecza logistycznego. Firma chce w ten sposób zwiększyć dostępność oferty oraz poprawić szybkość i jakość obsługi.
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