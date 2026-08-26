Wezwanie na 1.002.974.605 akcji Żabka Group, stanowiących 100 proc. akcji, zostało ogłoszone przez kanadyjską spółkę Alimentation Couche-Tard Inc. za pośrednictwem podmiotu nabywającego, którym jest Circle K Polska. Inwestor oferuje cenę w wysokości 32 zł za jedną akcję, co ma doprowadzić do przejęcia pełnej kontroli nad firmą i jej ewentualnego wycofania z giełdy – poinformował w środę pośredniczący w wezwaniu dom maklerski Ipopema Securities.

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Proces przyjmowania zapisów od akcjonariuszy zaplanowano na okres od 27 sierpnia do 25 września 2026 roku. Przewidywana data zawarcia transakcji to 30 września 2026 r., a data rozliczenia transakcji to 5 października 2026 r. Realizacja transakcji zależy od uzyskania stosownych zgód organów antymonopolowych oraz regulacyjnych w kilku jurysdykcjach.

Jak podano w wezwaniu, kluczowi akcjonariusze oraz kadra zarządzająca Żabki zobowiązali się już do sprzedaży pakietu obejmującego ponad 57 proc. ogólnej liczby głosów. Nad prawidłowym przebiegiem wezwania czuwa Ipopema Securities, pełniąca rolę podmiotu pośredniczącego w procesie.

Informacja o planach ogłoszenia tego wezwania została podana pod koniec lipca.

Według ogłoszonego wezwania, oferowana cena 32 zł zawiera premię wobec historycznych notowań spółki wynoszącą 31,48 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej z ostatnich sześciu miesięcy (24,3382 zł), 21,19 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej z ostatnich trzech miesięcy (26,4059 zł), 9,36 proc. w stosunku do ceny zamknięcia z ostatniego dnia notowań przed zawiadomieniem, tj. 30 lipca 2026 r. (29,26 zł) i 48,84 proc. w stosunku do ceny z pierwszej oferty publicznej z 2024 r. (21,50 zł).

Alimentation Couche-Tard podał, że wezwanie jest traktowane jako element planowanej inwestycji długoterminowej i wpisuje się w szerszą strategię ekspansji oraz rozwoju wzywającego na rynku europejskim.

Inwestor planuje realizację długofalowej strategii opartej na bliskiej współpracy między swoją grupą kapitałową a Żabką. Ma ona obejmować m.in. wymianę najlepszych praktyk operacyjnych, dzielenie się wiedzą oraz zapewnianie wsparcia i nadzoru nad decyzjami strategicznymi spółki.

Po sfinalizowaniu transakcji Alimentation Couche-Tard zamierza utrzymać dotychczasową strukturę zatrudnienia w Żabce oraz zachować jej obecną strukturę zewnętrznego zadłużenia.

Głównym celem jest przejęcie kontroli i docelowe nabycie do 100 proc. akcji Żabki. Jeśli w wyniku wezwania inwestor osiągnie próg co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup (squeeze-out) akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych.

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Dodatkowo, o ile pozwolą na to przepisy prawa, planowane jest podjęcie działań mających na celu wycofanie spółki z obrotu giełdowego (delisting).

Skorygowany zysk netto Grupy Żabka w pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł 315 mln zł, co oznacza wzrost o 118,2 proc. rok do roku. Natomiast zysk netto w pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł 249 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim stanowi wzrost o 273 proc.

Pod koniec czerwca sieć sklepów Żabka liczyła ponad 13 tys. lokalizacji, co stanowi liczbę o 10,8 proc. większą niż w roku poprzednim.

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej działającej na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca 2024 r. Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.