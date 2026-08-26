O ataku dronów na Moskwę Sobianin poinformował za pośrednictwem serwisu Max. Wcześniej poinformowano, że działanie zawiesiły podmoskiewskie lotniska Domodiedowo i Żukowskij, a ograniczyło działania lotnisko Wnukowo.

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Dyrektor CIA w Moskwie, USA miały prosić Ukrainę, by ta wstrzymała się od ataków na rosyjską stolicę

Do ataku doszło po tym, jak do Moskwy na rozmowy z przedstawicielami władz Rosji przybył dyrektor CIA John Ratcliffe. Wcześniej Amerykanie mieli prosić Ukraińców – jak podaje Reuters, powołując się na źródło zbliżone do sprawy – by w poniedziałek, wtorek i środę nie atakowali z powietrza celów w rejonie Moskwy, Petersburga i niektórych północnych części Rosji, z powodu planowanego przylotu do Moskwy amerykańskiego samolotu na pokładzie którego miał być wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA. O prośbie USA do Ukraińców jako pierwszy napisał „Financial Times”.

Wizyta Ratcliffe'a w USA to pierwsza wizyta szefa CIA w Rosji od listopada 2021 roku, gdy poprzednik obecnego dyrektora CIA, William Burns, spotkał się z Władimirem Putinem i miał go przestrzegać przed rozpoczynaniem inwazji na Ukrainę. Cel wizyty Ratcliffe'a nie jest znany, nie wiadomo też z kim ma spotkać się w Moskwie i czego mają dotyczyć rozmowy. CIA odmawia komentarza w tej sprawie, a rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził jedynie, że Putin nie planuje spotkania z Ratcliffem.

Ukraińcy zaatakowali w nocy kolejne centrum logistyczne Wildberries

W nocy doszło też do kolejnego ataku Ukraińców na centrum logistyczne największej rosyjskiej platformy handlu internetowego, Wildberries. Gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Pierwyszow poinformował, że w wyniku ataku na Kotowsk obiekt należący do Wildberries stanął w płomieniach. Ogień miał objąć teren o powierzchni 40 tysięcy metrów kwadratowych.

Z informacji przekazywanych przez Pierwyszowa wynika, że w ataku ranny został jeden pracownik firmy Wildberries. Gubernator dodał, że po ogłoszeniu alarmu powietrznego, pracownicy centrum logistycznego Wildberries w Kotowsku zostali ewakuowani.

Ukraińskie ataki na centra logistyczne w Rosji Foto: PAP

W czasie ataku jeden z dronów miał też – jak przekazuje Pierwyszow – uderzyć w budynek mieszkalny na terenie jednego z ogródków działkowych, wywołując pożar.

Z kolei gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow poinformował, że dwie osoby – w tym nastolatek – zginęły, po uderzeniu drona w budynek mieszkalny w obwodzie lipieckim. Dwie inne osoby miały zostać ranne.

Ukraińcy mieli też zaatakować rafinerię w obwodzie niżnonowogrodzkim. Należąca do koncernu Łukoil rafineria w Kstowie miała, w wyniku ataku, stanąć w płomieniach.