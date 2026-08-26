Alar Karis, ustępujący prezydent Estonii, nie będzie ubiegał się o reelekcję
25 sierpnia oficjalnie zakończył się proces rejestracji i urzędowej weryfikacji zgłoszonych kandydatów na prezydenta Estonii.
Deklarację poparcia dla Madise wyraziły cztery z sześciu partii zasiadających w parlamencie, dwie tworzące rząd – Partia Reform (RE) premiera Kristena Michala oraz liberalna Eesti 200, a także socjaldemokraci (będący do niedawna w koalicji rządowej), jak również konserwatywna „Ojczyzna” (Isamaa).
Czytaj więcej
Ukraina nie jest w NATO, Estonia jest w NATO - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, występując na konferencji prasowej z prezydentem Es...
Wcześniejszy kontrkandydat Madise, rektor Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie Tiit Land, wspierany przez partię Centrum (KE), nie mając szans na uzyskanie wystarczających 21 podpisów pod swoją nominacją, wycofał się z wyborów. Według tej partii estońskie „wybory prezydenckie” nie mają formy właściwych wyborów, ale są jedynie „porozumieniem” polityków co do tego, kto ma zostać kolejnym prezydentem.
Według sondażu opinii publicznej Norstat przeprowadzonego w dniach 19-20 sierpnia 43 proc. respondentów popiera wybór Madise na prezydenta, a 36 proc. jest temu przeciwnych.
W wywiadzie dla telewizji ETV Madise przyznała, że chce, aby Estonia dbała o własne interesy, pozostając jednocześnie cennym partnerem dla sojuszników. Zapowiedziała też, że w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa będzie współpracować z szefem dyplomacji, krytykiem polityki zagranicznej obecnego prezydenta.
Ulle Madise, przyszła prezydent Estonii
Alar Karis, który postanowił nie ubiegać się o drugą kadencję, był krytykowany za kontrowersyjne oświadczenia z apelami o jak najszybsze negocjacje z Rosją. MSZ uznał je za sprzeczne z polityką Estonii i Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna też ostro skrytykował słowa prezydenta sugerujące, że Ukraina mogłaby zostać zmuszona do oddania części terytoriów na rzecz Rosji w celu zakończenia wojny.
I tura głosowania w wyborach prezydenckich w Riigikogu odbędzie się 2 września. Kandydat, by zostać wybranym na urząd prezydenta musi uzyskać poparcie co najmniej 2/3 składu, czyli 68 deputowanych w liczącym 101 posłów zgromadzeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas