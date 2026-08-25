„Stany Zjednoczone poważnie zastanawiają się nad zmianą nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka, ponieważ nie przewidujemy w przyszłości robienia wielu interesów z Ontario” – napisał w serwisie Truth Social Donald Trump.

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Trump zarzucił też kłamstwo premierowi Kanady Markowi Carneyowi, który przekonywał, że negocjacje ws. umowy handlowej z USA załamały się m.in. w związku z żądaniami Stanów Zjednoczonych dotyczących osłabienia ochrony języka francuskiego, który jest jednym z dwóch języków oficjalnych Kanady. W związku z obowiązującym w Kanadzie prawem na sprzedawanych w tym kraju towarach muszą znajdować się etykiety zarówno w języku angielskim, jak i we francuskim. Językiem francuskim posługuje się ok. 20 proc. mieszkańców Kanady, w tym 85 proc. mieszkańców prowincji Quebec.

„Nigdy nie ingerowałbym w prawo Kanadyjczyków do posługiwania się językiem francuskim! Nawet nie przyszło mi do głowy, żeby zrobić coś tak głupiego. To kłamstwo zostało wymyślone przez słabego i nieskutecznego premiera, który próbuje odzyskać całkowicie utracone poparcie mieszkańców Quebecu. Kocham francuskojęzycznych Kanadyjczyków!” - napisał w serwisie Truth Social Trump.

Wojna celna między USA a Kanadą. Nie udało się osiągnąć porozumienia

Wpis ma związek z wojną celną między USA a Kanadą, która jest pokłosiem braku porozumienia ws. nowej umowy handlowej. Negocjacje, które miały prowadzić do zawarcia takiej umowy, zostały zawieszone po tym jak – według strony kanadyjskiej – USA w ostatniej chwili zaczęły wprowadzać niekorzystne dla Kanady zmiany w umowie, podczas gdy Amerykanie zarzucają Kanadyjczykom, że to oni chcieli zmian w umowie w ostatniej chwili.

Zawieszenie negocjacji oznacza wprowadzenie przez USA nowych, 50-procentowych ceł wobec kanadyjskich towarów, które będą dotyczyć eksportu o wartości ok. 20 mld dolarów. Cła obejmą takie produkty jak m.in. wino, nabiał, cement, odzież oraz sprzęt hokejowy. USA już wcześniej nałożyły cła na kanadyjską stal, aluminium, samochody i drewno konstrukcyjne.

W odpowiedzi na te cła Kanada ma wprowadzić swoje cła wobec USA – na zasadzie dolar za dolara.

W 2025 roku łączna wymiana handlowa USA z Kanadą wyniosła około 872,3 mld dolarów – uwzględniając towary i usługi. Stany Zjednoczone wyeksportowały do Kanady towary za 333,6 mld dolarów, a sprowadziły za 381,9 mld dolarów. Kanada jest drugim największym (po Meksyku) partnerem handlowym USA.

Przez środek jeziora Ontario przebiega granica między Kanadą a USA

Jezioro Ontario wchodzi w skład pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Jego środkiem płynie granica między prowincją Ontario, a stanem Nowy Jork, czyli granica między USA a Kanadą. W pobliżu jeziora mieszka ok. 1/4 ludności Kanady.

Na początku swojej pierwszej kadencji w Białym Domu Trump dokonał już zmian kilku nazw geograficznych – m.in. przemianował Zatokę Meksykańską na Zatokę Amerykańską, a górze Denali przywrócił wcześniejszą nazwę Góra McKinley, nadaną na cześć byłego prezydenta USA.