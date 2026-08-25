Ahmad asz-Szara i Donald Trump
„Zgodnie z obietnicą prezydenta Trumpa, dotyczącą zniesienia sankcji wobec Syrii, Departament Stanu USA usunął dziś Syrię z listy państw sponsorujących terroryzm” – czytamy w komunikacie Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).
Departament Stanu cofnął również oznaczenie ugrupowania Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) jako organizacji terrorystycznej o zasięgu globalnym (SDGT).
Sunnicka islamistyczna grupa Hajat Tahrir asz-Szam, czyli Organizacja na rzecz Wyzwolenia Lewantu, powstała w 2017 roku w wyniku przekształcenia innych ugrupowań. Najbardziej znanym z nich było Dżabhat an-Nusra, określane również jako Front Nusra.
Dżabhat an-Nusra była uznawana za syryjską odnogę Al-Kaidy.
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HTS, pod kierownictwem obecnego przywódcy Syrii Ahmeda al-Szary, odegrało kluczową rolę w obaleniu reżimu Baszara al-Asada.
Trump już podczas lipcowego spotkania z Ahmedem asz-Szarą, które odbyło się na marginesie szczytu NATO, zapowiedział zamiar usunięcia Syrii z listy państw sponsorujących terroryzm.
Amerykański prezydent ocenił wówczas, że Syria może odegrać istotną rolę w rozbrojeniu Hezbollahu w Libanie.
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Donald Trump wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się o Ahmedzie al-Szarze, który wcześniej był związany m.in. z syryjską Al-Kaidą.
Amerykański przywódca chwalił go za zjednoczenie kraju oraz silne przywództwo. Trump przypominał również, że wcześniej zdecydował o zniesieniu sankcji nałożonych na al-Szarę i Syrię, co – w jego ocenie – przyniosło temu państwu znaczące korzyści.
Syria znajdowała się na liście państw sponsorujących terroryzm od samego początku funkcjonowania tej kategorii, czyli od 1979 roku.
Umieszczenie kraju na liście wiąże się z szeregiem automatycznych restrykcji. Obejmują one m.in. ograniczenia dotyczące udzielania pomocy zagranicznej oraz sprzedaży broni.
Usunięcie Syrii z listy oznacza więc istotną zmianę w amerykańskiej polityce wobec Damaszku i kolejny krok w kierunku normalizacji relacji z nowymi władzami tego kraju.
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