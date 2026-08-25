„Zgodnie z obietnicą prezydenta Trumpa, dotyczącą zniesienia sankcji wobec Syrii, Departament Stanu USA usunął dziś Syrię z listy państw sponsorujących terroryzm” – czytamy w komunikacie Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

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Waszyngton cofa też decyzję wobec HTS

Departament Stanu cofnął również oznaczenie ugrupowania Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) jako organizacji terrorystycznej o zasięgu globalnym (SDGT).

Sunnicka islamistyczna grupa Hajat Tahrir asz-Szam, czyli Organizacja na rzecz Wyzwolenia Lewantu, powstała w 2017 roku w wyniku przekształcenia innych ugrupowań. Najbardziej znanym z nich było Dżabhat an-Nusra, określane również jako Front Nusra.

Dżabhat an-Nusra była uznawana za syryjską odnogę Al-Kaidy.

Ahmed asz-Szara odegrał kluczową rolę w obaleniu Asada

HTS, pod kierownictwem obecnego przywódcy Syrii Ahmeda al-Szary, odegrało kluczową rolę w obaleniu reżimu Baszara al-Asada.

Trump już podczas lipcowego spotkania z Ahmedem asz-Szarą, które odbyło się na marginesie szczytu NATO, zapowiedział zamiar usunięcia Syrii z listy państw sponsorujących terroryzm.

Amerykański prezydent ocenił wówczas, że Syria może odegrać istotną rolę w rozbrojeniu Hezbollahu w Libanie.

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Trump chwali nowego przywódcę Syrii

Donald Trump wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się o Ahmedzie al-Szarze, który wcześniej był związany m.in. z syryjską Al-Kaidą.

Amerykański przywódca chwalił go za zjednoczenie kraju oraz silne przywództwo. Trump przypominał również, że wcześniej zdecydował o zniesieniu sankcji nałożonych na al-Szarę i Syrię, co – w jego ocenie – przyniosło temu państwu znaczące korzyści.

Syria była na amerykańskiej liście od 1979 roku

Syria znajdowała się na liście państw sponsorujących terroryzm od samego początku funkcjonowania tej kategorii, czyli od 1979 roku.

Umieszczenie kraju na liście wiąże się z szeregiem automatycznych restrykcji. Obejmują one m.in. ograniczenia dotyczące udzielania pomocy zagranicznej oraz sprzedaży broni.

Usunięcie Syrii z listy oznacza więc istotną zmianę w amerykańskiej polityce wobec Damaszku i kolejny krok w kierunku normalizacji relacji z nowymi władzami tego kraju.