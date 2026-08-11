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Były prezydent Syrii Baszar Asad został skazany na karę śmierci. Taki sam wyrok usłyszał jego kuzyn Atef Nadżib, były szef służb bezpieczeństwa politycznego w prowincji Dara na południu Syrii.

Nadżib kierował służbami bezpieczeństwa politycznego w prowincji Dara, która odegrała kluczową rolę w wybuchu syryjskiej rewolty w 2011 roku.

Protesty w Darze, początkowo skierowane przeciwko represjom władz, przerodziły się w ogólnokrajowe powstanie przeciwko Baszarowi Asadowi. Konflikt doprowadził następnie do wieloletniej wojny domowej, w której zginęły setki tysięcy osób, a miliony Syryjczyków zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.

Baszar Asad uciekł do Rosji

8 grudnia 2024 roku Asad, który rządził krajem 24 lata – uciekł z Damaszku, do którego weszli walczący z jego reżimem od kilkunastu lat rebelianci. Początkowo pojawiły się doniesienia, że samolot, którym leciał Asad, mógł się rozbić, ale ostatecznie okazało się, że dotarł on do Rosji, gdzie otrzymał azyl.