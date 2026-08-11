Nowa nawierzchnia na ulicy Rybackiej w gliwickiej Ostropie została zniszczona przez rolnika, który w piątkowe popołudnie wjechał na nią traktorem i za pomocą pługa przeorał ok. 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Jak podaje „Super Express”, drogowy incydent wymusił na urzędzie miasta decyzję o ponownym remoncie już w najbliższych dniach. Wykonawca jest w pełnej gotowości do rozpoczęcia niezbędnych prac naprawczych.

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Na ulicy Rybackiej trwają obecnie działania biegłych i rzeczoznawców, którzy mają ocenić skalę zniszczeń. Dopiero po zakończeniu formalnych czynności i uzyskaniu akceptacji prokuratury oraz policji Zarząd Dróg Miejskich będzie mógł przywrócić drogę do stanu użytkowego.

Cała zniszczona warstwa asfaltu w Gliwicach zostanie wymieniona

Prace naprawcze nie ograniczą się jedynie do załatania najbardziej uszkodzonego fragmentu drogi. Jak wyjaśnił Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, odbudowana zostanie cała warstwa asfaltu zniszczona przez traktorzystę.

– Trzeba zerwać tę warstwę asfaltu, która została ułożona, naprawić podbudowę, wszystko zagęścić, ponownie wylać asfaltem i uwalcować – wyjaśnił.

Wszystko jest gotowe do rozpoczęcia nowego remontu. Wykonawca czeka na możliwość wejścia na teren objęty śledztwem.

– Wykonawca jest, można powiedzieć, w blokach startowych. Jak będzie zielone światło, przystępujemy do prac – zadeklarował rzecznik.

Jeśli służby zakończą czynności procesowe zgodnie z planem, prace mogą ruszyć już we wtorek, a nowa nawierzchnia ulicy Rybackiej ma być gotowa do końca tygodnia.

– Na miejscu pracuje też rzeczoznawca, który szacuje wartość zniszczenia. Będzie też oszacowana wartość naprawy tej drogi – przekazał Kopeć.

Podkreślił też, że wcześniejsza kwota 400 tys. zł dotyczyła pełnej wartości projektu modernizacji ulicy Rybackiej, a nie wyłącznie strat po dewastacji.

Dlaczego rolnik zaorał świeży asfalt?

Do incydentu doszło 7 sierpnia, gdy 60-letni mężczyzna – prowadzący traktor Ursus wyposażony w pług – wjechał na świeżo położony dywanik asfaltowy i zaczął go niszczyć. Jak wyjaśniał policji, uznał, że droga przebiega przez jego teren i uważał realizowane prace za niezgodne z prawem.

Policjanci zatrzymali 60-latka na gorącym uczynku, a nagranie przedstawiające całe zajście szybko zdobyło popularność w internecie. Prokurator Miłosz Żymełka poinformował, że mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, za co grozi kara do 10 lat więzienia. Śledczy złożyli także wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące, uwzględniając rozmiar szkód oraz możliwość wysokiej kary.

Podczas interwencji rolnik miał też powiedzieć, że po wyjeździe policji ponownie zdewastuje drogę. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Zabezpieczono jego traktor, który – jak ustalono – nie miał aktualnej polisy OC.

Rolnik argumentował podczas zdarzenia, że ulica Rybacka przebiega po jego własności.

Kto jest właścicielem ulicy Rybackiej?

Wcześniej „Rzeczpospolita” ustaliła, że gmina Gliwice jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się droga, od 2001 r. Nieruchomość przeszła na własność gminy na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co więcej, to sam rolnik miał wcześniej wystąpić o wydzielenie z dwóch działek gruntu przeznaczonego pod drogę, który następnie z mocy prawa przeszedł na własność gminy.

Kwestia odpowiedzialności finansowej za zniszczenie drogi była wcześniej przedmiotem analizy prawników, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”.