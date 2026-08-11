Nawet w najgorszych czasach Partia Republikańska mogła być pewna, że gros Amerykanów doceni jej kompetencje przynajmniej w dwóch kwestiach: obronie/polityce zagranicznej oraz gospodarce. Ale to już przeszłość. Wskazuje na to mnogość badań opinii publicznej. Jedno z nich przygotowane przez Instytut Ipsos dla Reutersa podaje, że dla 37 proc. ankietowanych to demokraci gwarantują prowadzenie lepszej polityki zagranicznej, a tylko 36 proc. wskazuje w tym kontekście na republikanów. Z kolei gdy idzie o stan ekonomii, 54 proc. wolałaby, aby zajęła się nim Partia Demokratyczna, a tylko 45 proc. – Partia Republikańska – wynika z sondażu dla Fox News.