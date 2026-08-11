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Dwa błędy, które pogrążyły Trumpa. Demokraci mogą wkrótce odzyskać większość nawet w Senacie

Jeśli wierzyć sondażom, za niespełna trzy miesiące demokraci mogą nie tylko odzyskać większość w Izbie Reprezentantów, ale mają też spore szanse zdobyć ją w Senacie. Republikanie płacą za katastrofalne decyzje prezydenta USA.

Publikacja: 11.08.2026 08:41

rata przez republikanów większości w obu izbach Kongresu oznaczałaby de facto schyłek władzy Donalda

rata przez republikanów większości w obu izbach Kongresu oznaczałaby de facto schyłek władzy Donalda Trumpa, choć pozostały mu jeszcze dwa lata do zakończenia kadencji.

Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie decyzje Donalda Trumpa osłabiły wizerunek republikanów jako ekspertów od gospodarki i bezpieczeństwa.
  • Dlaczego zbliżające się wybory do Kongresu są postrzegane jako referendum nad jego prezydenturą.
  • W których kluczowych stanach rozstrzygnie się walka o Senat i przyszły układ sił w Waszyngtonie.
  • Co nietypowy kandydat demokratów w Michigan mówi o głębokich zmianach nastrojów społecznych w USA.
  • Jakie konsekwencje dla Donalda Trumpa będzie miała ewentualna utrata większości w obu izbach Kongresu.
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Nawet w najgorszych czasach Partia Republikańska mogła być pewna, że gros Amerykanów doceni jej kompetencje przynajmniej w dwóch kwestiach: obronie/polityce zagranicznej oraz gospodarce. Ale to już przeszłość. Wskazuje na to mnogość badań opinii publicznej. Jedno z nich przygotowane przez Instytut Ipsos dla Reutersa podaje, że dla 37 proc. ankietowanych to demokraci gwarantują prowadzenie lepszej polityki zagranicznej, a tylko 36 proc. wskazuje w tym kontekście na republikanów. Z kolei gdy idzie o stan ekonomii, 54 proc. wolałaby, aby zajęła się nim Partia Demokratyczna, a tylko 45 proc. – Partia Republikańska – wynika z sondażu dla Fox News.

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