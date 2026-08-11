Kupujący wracają na rynek mieszkań. Czy rosnący ruch na rynku wtórnym podbije ceny?
Jak podaje GetHome.pl, przytaczając dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, liczba mieszkań wystawionych na sprzedaż na rynku wtórnym zmniejszyła się ze 140 tys. w czerwcu do ok. 137 tys. w lipcu. – Stało się tak mimo wzrostu liczby nowych ogłoszeń – mówi Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.
W całym kraju do sprzedaży trafiło w lipcu 32,5 tys. mieszkań, o 7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. To także więcej niż tegoroczna średnia miesięczna (31,5 tys.). – Jednocześnie z rynku zniknęło 35,5 tys. lokali, które zostały sprzedane lub wycofane z oferty. To o 6 proc. więcej niż w czerwcu i o ponad 4 tys. więcej od średniej miesięcznej z tego roku (31,3 tys.) – wskazuje Marek Wielgo. – Oznacza to, że napływ nowych ofert nie był wystarczający, by odbudować podaż mieszkań.
Ekspert GetHome.pl podkreśla, że podaż mieszkań jest mniejsza niż przed rokiem niemal we wszystkich miastach. W Warszawie oferta lokali w lipcu w porównaniu z czerwcem zmniejszyła się z 14,9 tys. do 14,3 tys. (o 4 proc.), we Wrocławiu z 7,9 tys. do 7,8 tys. (1 proc.), w Łodzi z 4,8 tys. do 4,6 tys. (4 proc.), w Katowicach z 2,4 tys. do 2,2 tys. (o 8 proc.). W Trójmieście oferta utrzymała się na poziomie 8,2 tys. mieszkań. W Krakowie wzrosła z 7,9 tys. do 8 tys. (o 1 proc.), w Poznaniu z 3,7 tys. do 3,8 tys. (o 3 proc.).
– Jeszcze bardziej wymowne są dane roczne. Na wszystkich analizowanych rynkach oferta mieszkań z drugiej ręki była mniejsza niż przed rokiem. Największy spadek odnotowaliśmy we Wrocławiu – o 20 proc. – podaje Marek Wielgo.
W Warszawie oferta zmniejszyła się o 19 proc., w Łodzi o 16 proc., w Krakowie o 15 proc. W Trójmieście ubyło 5 proc. ofert, w Poznaniu także 5 proc., a w Katowicach 8 proc.
Marek Wielgo uważa, że wakacje to dobry okres na zakup mieszkania i przeprowadzkę. – Rodzinom z dziećmi łatwiej jest zmienić miejsce zamieszkania w przerwie między kolejnymi latami nauki – wyjaśnia ekspert. – Rodzice często wykorzystują urlop na załatwienie formalności związanych z zakupem mieszkania i organizacją przeprowadzki. Możliwe więc, że część lipcowego ożywienia popytu ma charakter sezonowy – zaznacza.
GetHome.pl podaje, że lipiec przyniósł wzrost średniej ceny metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego we wszystkich siedmiu analizowanych metropoliach. W większości podwyżka wyniosła ok. 1 proc.: w Warszawie z 17,9 tys. do 18,1 tys. zł, w Krakowie z 17 tys. do 17,1 tys. zł, we Wrocławiu z 13,6 tys. do 13,7 tys. zł, w Łodzi z 8,9 tys. do 9 tys. zł, w Poznaniu z 12 tys. do 12,1 tys. zł, a w Katowicach z niespełna 12,1 tys. do ponad 12,1 tys. zł.
Największy miesięczny wzrost odnotowano w Trójmieście, gdzie średnia cena metra kwadratowego wzrosła z 16,8 tys. do 17,3 tys. zł (3 proc.).
– Nie oznacza to jeszcze powrotu do dynamicznych podwyżek cen mieszkań. Skala zmian jest niewielka, dlatego bardziej prawdopodobne wydaje się to, że wraz z ożywieniem popytu z rynku szybciej znikają mieszkania relatywnie tańsze – wyjaśnia Marek Wielgo. – W efekcie rośnie średnia cena lokali pozostających na rynku. To raczej efekt zmian w strukturze oferty niż masowego podnoszenia cen przez sprzedających.
Marek Wielgo zwraca uwagę, że mieszkania z drugiej ręki są tańsze od lokali oferowanych przez deweloperów we wszystkich największych metropoliach. Różnica sięga od kilku do ponad 20 proc.
W Warszawie średnia cena mkw. mieszkania z rynku wtórnego wynosiła w lipcu 18,1 tys. zł wobec 19,8 tys. zł na rynku pierwotnym, była więc niższa o 9 proc. W Krakowie różnica wynosiła zaledwie 1 proc. (17,1 tys. zł wobec 17,2 tys. zł za mkw.). We Wrocławiu średnia cena mieszkania używanego była o 14 proc. niższa niż nowego (13,7 tys. zł wobec 15,9 tys. zł za mkw.), a w Trójmieście o 4 proc. (17,3 tys. zł wobec 18 tys. zł za mkw.).
Jeszcze większe różnice odnotowano w Łodzi i Poznaniu. W Łodzi średnia cena mkw. mieszkania z rynku wtórnego była o 23 proc. niższa niż na rynku pierwotnym (9 tys. zł wobec 11,7 tys. zł), a w Poznaniu o 15 proc. (12,1 tys. zł wobec 14,3 tys. zł za mkw.). W Katowicach różnica wynosiła 5 proc. (12,1 tys. zł wobec 12,8 tys. zł za mkw.).
– Oferta mieszkań używanych we wszystkich miastach była mniejsza niż oferta lokali deweloperskich. W Warszawie na rynku wtórnym było dostępnych 14,3 tys. mieszkań wobec 16,7 tys. lokali oferowanych przez deweloperów – podaje ekspert GetHome.pl. W Krakowie to odpowiednio 8 tys. i 11,5 tys., we Wrocławiu 7,8 tys. i 10,3 tys., w Trójmieście 8,2 tys. i 9,2 tys., w Łodzi 4,6 tys. i 11,1 tys., w Poznaniu 3,8 tys. i 8,4 tys., a w Katowicach 2,2 tys. i 6,1 tys. mieszkań.
– Lipcowe dane można uznać za kolejny sygnał ożywienia na rynku wtórnym. Kupujący wracają, a przewaga cenowa mieszkań z drugiej ręki wciąż pozostaje ich mocnym atutem – podsumowuje Marek Wielgo. – Jeśli trend się utrzyma, sprzedający mogą stopniowo odzyskiwać silniejszą pozycję negocjacyjną. Na razie jest jednak za wcześnie, by mówić o początku nowego cyklu dynamicznych podwyżek cen mieszkań – zaznacza.
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