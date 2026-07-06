Deweloperzy z GPW i Catalystu rozpoczęli publikację wyników sprzedaży mieszkań w II kwartale. Biorąc pod uwagę wstępne dane Otodomu za czerwiec i uwzględniając historyczny poziom korekt, w siedmiu głównych miastach w II kwartale sprzedaż można szacować na ok. 12,4 tys. lokali, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej, o ponad 5 proc. więcej kwartał do kwartału i niewiele mniej niż w IV kwartale 2025 r., kiedy działy sprzedaży wspięły się na wyżyny, zamykając rok.

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Deweloperzy powinni pokazać dużą dynamikę rok do roku, biorąc pod uwagę niską bazę: dopiero w maju doszło do długo oczekiwanej pierwszej obniżki stóp procentowych.

Raport będzie aktualizowany na bieżąco, wraz z napływem danych ze spółek. Przypominamy, że deweloperzy stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne – zawarte od razu bądź pochodzące z konwersji wcześniejszych rezerwacji (A), mniejszość bazuje na płatnych rezerwacjach oraz takich umowach deweloperskich i przedwstępnych, których nie poprzedziła rezerwacja (B).

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Dom Development

W II kwartale br. budująca w czterech miastach grupa sprzedała (B) 1221 lokali, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5 proc. więcej kwartał do kwartału. Zabrakło zaledwie 11 mieszkań, by powtórzyć rekordowy wynik z IV kwartału 2025 r.

Rekordowe okazało się za to półrocze, deweloper znalazł nabywców na 2382 lokali, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej.

– II kwartał 2026 r. był już ósmym z rzędu, w którym sprzedaż netto grupy wyniosła co najmniej 1 tys. lokali. Na tle konkurencji jest to unikalne osiągnięcie, które pokazuje siłę naszego biznesu i powtarzalność wyników na bardzo wysokim poziomie. I półrocze okazało się najlepsze w naszej historii, co przybliża nas do realizacji całorocznych ambicji – poprawy rekordowego wyniku z 2025 r., gdy sprzedaliśmy 4 448 lokali. Osiągamy stabilną, wysoką sprzedaż na wszystkich rynkach naszej działalności – w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie – a dodatkowo pracujemy nad uruchomieniem pierwszej inwestycji w Poznaniu – skomentował prezes Mikołaj Konopka. – Popyt na mieszkania, szczególnie nabywane na własne potrzeby, utrzymuje się na wysokim poziomie, wspierany wyższą niż rok temu zdolnością kredytową klientów. Transakcje współfinansowane kredytem hipotecznym stanowiły w II kwartale 51 proc. całkowitej sprzedaży grupy. Utrzymująca się niepewność geopolityczna, związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie, podsyca obawy przed wzrostem inflacji, która może przełożyć się na koszty budowy i ceny mieszkań. Oczekiwanie stałych kosztów kredytu skłoniło część nabywców do przyspieszenia decyzji zakupowych – dodał.

Lokum Deweloper

Budująca we Wrocławiu spółka sprzedała (A) w II kwartale 50 lokali, o 47 proc. więcej niż rok wcześniej i o 2 proc. (1 sztuka) mniej kwartał do kwartału. To trzeci kwartał relatywnie lepszej sprzedaży wobec kilku wcześniejszych okresów na jałowym biegu.

W całym I półroczu znalazła nabywców na 101 mieszkań, o 55 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca aktywnych było 35 rezerwacji.

– Znaczny wzrost wynagrodzeń i spadek stóp procentowych odnotowane w ostatnich kwartałach istotnie poprawiły zdolność kredytową klientów. Ich sytuacja jest dziś szczególnie komfortowa, także ze względu na utrzymującą się dużą ofertę i niskie ceny mieszkań we Wrocławiu. Odnośnie do naszej oferty, to wszystkie mieszkania są gotowe, dostępne od ręki. Obserwując poprawiającą się zdolność kredytową klientów i rosnący popyt, rozpoczęliśmy realizację nowej inwestycji Lokum Soho, która powstanie przy Dworcu Świebodzkim. Mamy przekonanie, że część mieszkań z tej inwestycji będzie mogła trafić do oferty zaraz po wakacjach, aby jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania rynku – skomentował prezes Bartosz Kuźniar. Na koniec czerwca w ofercie było 288 lokali – wszystkie były w zakończonych inwestycjach.

Atal

Budujący w ośmiu miastach Atal w II kwartale sprzedał (A) 908 lokali, o 134 proc. więcej niż rok wcześniej i o 41 proc. więcej kwartał do kwartału. Dla spółki to najlepszy okres od IV kwartału 2023 r. i wyraźny powrót do formy – w ostatnim czasie sprzedaż była obniżona, szczególnie wobec agresywnie rozbudowanej oferty. W samym czerwcu deweloper podpisał 383 umowy.

W I półroczu spółka znalazła nabywców na 1547 lokali, o 111 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca miała 287 umów rezerwacyjnych.

W ostatnich dniach Atal sfinalizował przejęcie aktywów Grupy Budner, wzmacniając bank ziemi w Trójmieście.

– Za nami dobry kwartał, z wysokim wynikiem sprzedaży szczególnie w czerwcu. Liczymy, że tegoroczna kontraktacja będzie wyraźnie lepsza niż w ubiegłym roku, a zainteresowanie klientów coraz bardziej równomiernie rozkłada się we wszystkich miastach, w których prowadzimy działalność. Część sprzedaży z pewnością będzie realizowana z dostępnych zapasów, czyli mieszkań pochodzących z już zakończonych inwestycji. Utrzymujemy wysokie tempo działania i realizujemy obecnie ponad 40 projektów w 8 największych aglomeracjach w Polsce. Zakładamy też, że trudniejsze warunki rynkowe dla mniejszych deweloperów mogą przełożyć się na korzystniejsze ceny nabycia gruntów – skomentował prezes Zbigniew Juroszek.

W 2025 r. Atal sprzedał 1678 mieszkań.

Marvipol

Budująca w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście spółka w II kwartale sprzedała (B) 123 lokale, o 52 proc. więcej niż rok wcześniej i o 18 proc. mniej niż w I kwartale. W całym półroczu znalazła nabywców na 273 lokale, o prawie 63 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wikana

Budująca w Lublinie i południowo-wschodniej Polsce spółka sprzedała (A) w II kwartale 53 mieszkania, o 58 proc. mniej niż rok wcześniej oraz o 4 proc. mniej niż w I kwartale. W całym półroczu deweloper zawarł 108 umów, notując spadek o 14 proc.