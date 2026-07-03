Widać trend otwierania znacznie większych hoteli niż dawniej
Rok 2025 przyniósł rekordowe zainteresowanie hotelami w Polsce. Z ich usług skorzystało ponad 28,2 mln osób, o 7,2 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. W perspektywie dziesięcioletniej (w 2015 r. hotele w Polsce przyjęły ponad 17,4 mln gości krajowych i zagranicznych) – wzrost ten wyniósł ok. 61 proc. – wynika z raportu firmy doradczej Emmerson Evaluation „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”.
– Takie wyniki zostały osiągnięte pomimo głębokiego załamania rynku wywołanego pandemią, która doprowadziła do gwałtownego spadku popytu na usługi hotelowe – zauważa Dariusz Książak, prezes Emmerson Evaluation. – Po pandemii rynek odbudował się stosunkowo szybko, a kolejne lata przyniosły nie tylko powrót do poziomów sprzed kryzysu, lecz również nowe rekordy pod względem liczby obsłużonych gości.
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Polska umacnia swoją pozycję na europejskiej mapie turystycznej. 75,8 proc. ubiegłorocznych gości stanowili turyści krajowi, reszta – zagraniczni. Liczba tych ostatnich zwiększyła się w ciągu roku o 9,4 proc. Najchętniej odwiedzali nas obywatele Niemiec (22 proc. wszystkich przyjazdów). Na kolejnych miejscach są turyści z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech – w sumie odpowiadali za ponad połowę całego ruchu zagranicznego w ubiegłym roku.
Autorzy raportu zwracają także uwagę na kraje z ponadprzeciętną dynamiką wzrostu. Liczba przyjazdów z Włoch zwiększyła się o 30 proc., z Japonii o 27,1 proc., z Cypru – o 23,4 proc.
Pod koniec I półrocza 2025 r. działało w Polsce ponad 2,6 tys. hoteli, to niemal o 50 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwięcej, osiem obiektów hotelowych, przybyło w województwie łódzkim, gdzie cała baza liczy 123 obiekty. Po siedem hoteli zyskały województwa kujawsko-pomorskie (pod koniec czerwca ub.r. działało tam 145 hoteli) i mazowieckie (270). W woj. opolskim baza noclegowa zwiększyła się o sześć hoteli, do 55, w pomorskim o pięć, do 223. Największe rynki hotelowe w Polsce to woj. małopolskie (375 hoteli), dolnośląskie (288) i mazowieckie (270). W ciągu roku wzrosła także – o 4,3 proc., z 321 tys. do 334,7 tys. - liczba miejsc noclegowych w hotelach.
Dariusz Książak zwraca uwagę na trend otwierania znacznie większych hoteli niż dawniej, a także na rozbudowę istniejącej infrastruktury.
Biorąc pod uwagę same miasta, największy wzrost liczby hoteli w całym 2025 r. Emmerson Evaluation odnotował we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska w ubiegłym roku wzbogaciła się o pięć obiektów. W I półroczu działalność rozpoczęły dwa hotele, w drugim ofertę uzupełniły m.in. trzygwiazdkowy Hampton by Hilton Wrocław Airport i pięciogwiazdkowy Hotel Cyrus. W Krakowie przybyły cztery hotele. W drugim półroczu otwarto czterogwiazdkowe obiekty: Kraków Old Town i Indigo Wawel Castle. Warszawski rynek hotelowy powiększył się o dwa nowe obiekty otwarte w pierwszym półroczu – trzygwiazdkowy Moxy Warsaw City i czterogwiazdkowy Puro Stare Miasto.
– Do Poznania po kilkuletniej przerwie w działalności, powrócił hotel Blow Up Hall – wskazują autorzy raportu. – Ofertę nadmorską zasilił z kolei luksusowy, pięciogwiazdkowy Shellter Resort & Spa w Rogowie.
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W tym roku rynek hoteli wzbogacił się o kolejne obiekty. Najgłośniejszym wydarzeniem było otwarcie 10 czerwca pięciogwiazdkowego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.
W pierwszej połowie tego roku na rynek weszły także trzygwiazdkowy B&B Hotel Wrocław Old Town, czterogwiazdkowe: Hotel Palladian w Krakowie, Verde City w Koszalinie, Focus Hotel Premium w Olsztynie i kameralny pięciogwiazdkowy Willa Wanda Luxury Boutique Hotel w Szczawnicy, a także dwa obiekty przy warszawskim lotnisku – dwugwiazdkowy Premiere Classe Warsaw Airport i trzygwiazdkowy Campanile PRIME Warsaw Airport.
Rynek czeka na kolejne otwarcia. Z analiz Emmerson Evaluation wynika, że ponad połowa zgłoszonych inwestycji hotelowych ma być oddana do użytku jeszcze w tym roku. Wśród nowej podaży dominują czterogwiazdkowe obiekty.
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– Analiza struktury rynku wskazuje na dominację hoteli trzygwiazdkowych, których udział w podaży we wszystkich analizowanych lokalizacjach w połowie 2026 r. wynosił 46,4 proc. – podaje Emmerson Evaluation. W Poznaniu i we Wrocławiu segment ten skupiał ponad połowę obiektów.
Hotele z jedną i dwoma gwiazdkami odpowiadały łącznie za niespełna 15 proc. podaży, a obiekty pięciogwiazdkowe – za 10,1 proc. Najwyższy odsetek hoteli tej kategorii – 12,5 proc. – odnotowano w pasie górskim, gdzie stanowiły 12,5 proc. obiektów.
Prezes Książak mówi o stopniowym przesuwaniu się podaży w kierunku segmentów wyższej kategorii. Liczba hoteli jedno- i dwugwiazdkowych systematycznie się zmniejsza, co jest konsekwencją zarówno wycofywania z rynku części starszych obiektów, jak i relatywnie niewielkiej liczby nowych inwestycji w tym segmencie. – Stosunkowo stabilny jest udział hoteli trzygwiazdkowych, co świadczy o utrzymującym się znaczeniu tej kategorii na krajowym rynku hotelowym.
Najbardziej dynamiczny wzrost odnotowaliśmy w segmencie hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych – mówi Dariusz Książak. – Pokazuje to dojrzewanie rynku hotelowego w Polsce oraz rosnące oczekiwania gości, jeśli chodzi o standard i usługi.
Coraz większe znaczenie mają obiekty oferujące rozbudowane zaplecze gastronomiczne, konferencyjne, strefy wellness i spa.
Jak mówi Dariusz Książak, od 2025 r. stopniowo ożywiają się hotelowi inwestorzy. Wśród najważniejszych transakcji na tym rynku Emmerson Evaluation wskazuje sprzedaż hotelu Four Points by Sheraton w Warszawie. – To dowód na utrzymujące się zainteresowanie inwestorów obiektami z rozpoznawalnymi międzynarodowymi markami – mówi prezes Książak. Firma odnotowała też transakcje portfelowe obejmujące hotele sieci B&B we Wrocławiu i Katowicach.
– A sprzedaż hotelu Hampton by Hilton w Kaliszu pokazała, że zainteresowanie inwestorów obejmuje także rynki regionalne, na których popyt jest stabilny, a konkurencja ograniczona – zauważa prezes Emmerson Evaluation, podając inny przykład z regionalnego rynku. Czterogwiazdkowy President w Bielsku-Białej został zamknięty w 2019 r. Nowy właściciel zrewitalizował obiekt, który w tym roku ponownie przyjął gości.
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Autorzy raportu zaznaczają, że starsze obiekty hotelowe są często modernizowane i repozycjonowane, a czasem zastępowane nową zabudową. Przykładem jest otwarcie kompleksu Campanile PRIME Warsaw Airport – Première Classe Warsaw Airport na terenie dawnego hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie. Inwestycja Louvre Hotels Group obejmuje 391 pokoi. – Podobne trendy widać też na rynkach regionalnych. W Tychach działający wcześniej pod markami Hotel Tychy&Tychy Prime przeszedł proces rebrandingu i dziś działa jako B&B Hotel Tychy. Tego typu zmiany pokazują rozwój rynku hotelowego.
Analitycy Emmerson Evaluation zwracają uwagę, że zmiana operatora lub zakończenie współpracy franczyzowej nie zawsze oznacza czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania. Zmiany mogą odbywać się przy nieprzerwanej obsłudze gości.
Jako przykład Emmerson Evaluation podaje opuszczenie struktur BW Premier Collection – po pięciu latach działania pod tą marką – przez hotel Liberte 33 w Poznaniu, rezygnację z brandu Spark by Hilton przez Pinea Resort w Pobierowie, który od sierpnia 2025 r. ponownie działa pod własną marką. Hotel Mercure Dosłońce Conference & SPA pod Krakowem po zakończeniu współpracy z siecią Accor również przeszedł na model niezależny.
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