Ruszają procedury uruchomienia sprzedaży dziewięciu działek o łącznej powierzchni 4,4 ha, w Redzie. Tereny są położone w pobliżu Aquaparku Reda, wokół którego od dekady powstaje zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterach. W okolicy są liczne sklepy, szkoły, przedszkola, stacja Szybkiej Kolei Miejskiej, przystanki autobusowe, zielone tereny. Teraz może powstać wielofunkcyjna inwestycja – nowe centrum miasta.

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Nowe centrum miasta Reda

Jak powiedział Jakub Stencel, przedstawiciel właściciela nieruchomości, w przetargu można będzie kupić działki wolne od obciążeń i roszczeń, objęte miejscowym planem zagospodarowania. – We współpracy z gminą można na nich stworzyć wysokiej jakości przestrzeń o zróżnicowanych funkcjach miejskich – podkreślił.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tych gruntach mogą powstać cztero- i pięciokondygnacyjne budynki mieszkalne z garażami. W ramach Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI) możliwa jest zaś zabudowa wyższa o jedną kondygnację.

Mieszkania, usługi, rekreacja

– Inwestycje, które mają szansę powstać na tych działkach stworzą nową jakość w naszym mieście – po raz pierwszy w historii Redy stworzone zostanie centrum miasta, gdzie powstaną lokale usługowe, kawiarnie, restauracje i miejsca spotkań mieszkańców – mówi cytowany w komunikacie Mateusz Richert, burmistrz Redy. – Liczymy na współpracę z przyszłym inwestorem w realizacji projektu w oparciu o formułę Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, pozwalającego na zwiększenie potencjału tego miejsca z korzyścią dla mieszkańców. Liczę, że projekty te przełożą się na nową jakość życia, wprowadzą pożądane usługi i pozwolą wykreować miejsca spotkań, spędzania wolnego czasu i rekreacji w nowym centrum miasta.

Potencjał działek jest szacowany na ponad 27 tys. m kw. PUM (powierzchnia użytkowa mieszkań) i ponad 7 tys. mkw. powierzchni usługowej. Może też powstać ponad 800 miejsc postojowych.