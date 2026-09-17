Drugi etap inwestycji magazynowo-usługowej Booster Zabrze to trzy budynki o łącznej powierzchni niemal 59 tys. mkw. Nowe obiekty uzupełniły istniejącą infrastrukturę, powiększając park do docelowych 111 tys. mkw. przestrzeni dla biznesu. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Commercecon.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Coraz mniej pustych hal. Popyt na magazyny rośnie W pierwszym półroczu najemcy wynajęli ponad 3,51 mln mkw. powierzchni magazynowej, o 21,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Czynsz...

Z drewnianą fasadą

Powstały w sercu Górnego Śląska kompleks przeszedł certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. – Zastosowaliśmy nie tylko energooszczędne technologie, lecz również niespotykane w takich obiektach rozwiązania architektoniczne, jak np. charakterystyczna drewniana fasada budynków pierwszego etapu zaprojektowana przez pracownię Grupa 5 Architekci – mówią przedstawiciele inwestora, firmy LemonTree.

Deweloper postawił także na infrastrukturę społeczną. Przy kompleksie powstała ogólnodostępna strefa sportu i rekreacji z wielofunkcyjnym boiskiem, terenami zielonymi, alejkami i małą architekturą.

Czytaj więcej Nieruchomości Najemcy konkurują o magazyny. Starsze hale wracają do łask Firmy coraz częściej rywalizują o hale o powierzchni ponad 15 tys. mkw. Zaczyna też brakować średnich powierzchni – wynika z analiz SQM Advisory.

Magazyny z kompletem najemców

Park magazynowy jest już w pełni skomercjalizowany. W budynkach swoje miejsce znalazły firmy z różnych sektorów gospodarki – od jednego z największych europejskich operatorów logistyki produktów spożywczych, przez firmy z sektora przemysłowego i produkcyjnego, po przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne technologie.

Wśród najemców obiektów z drugiego etapu jest m.in. globalny dostawca zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania ciepłem, który wynajął niemal 50 tys. mkw. powierzchni.