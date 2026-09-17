Drugi etap kompleksu Booster Zabrze jest już gotowy
Drugi etap inwestycji magazynowo-usługowej Booster Zabrze to trzy budynki o łącznej powierzchni niemal 59 tys. mkw. Nowe obiekty uzupełniły istniejącą infrastrukturę, powiększając park do docelowych 111 tys. mkw. przestrzeni dla biznesu. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Commercecon.
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W pierwszym półroczu najemcy wynajęli ponad 3,51 mln mkw. powierzchni magazynowej, o 21,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Czynsz...
Powstały w sercu Górnego Śląska kompleks przeszedł certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. – Zastosowaliśmy nie tylko energooszczędne technologie, lecz również niespotykane w takich obiektach rozwiązania architektoniczne, jak np. charakterystyczna drewniana fasada budynków pierwszego etapu zaprojektowana przez pracownię Grupa 5 Architekci – mówią przedstawiciele inwestora, firmy LemonTree.
Deweloper postawił także na infrastrukturę społeczną. Przy kompleksie powstała ogólnodostępna strefa sportu i rekreacji z wielofunkcyjnym boiskiem, terenami zielonymi, alejkami i małą architekturą.
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Firmy coraz częściej rywalizują o hale o powierzchni ponad 15 tys. mkw. Zaczyna też brakować średnich powierzchni – wynika z analiz SQM Advisory.
Park magazynowy jest już w pełni skomercjalizowany. W budynkach swoje miejsce znalazły firmy z różnych sektorów gospodarki – od jednego z największych europejskich operatorów logistyki produktów spożywczych, przez firmy z sektora przemysłowego i produkcyjnego, po przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne technologie.
Wśród najemców obiektów z drugiego etapu jest m.in. globalny dostawca zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania ciepłem, który wynajął niemal 50 tys. mkw. powierzchni.
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