Wyróżnienie potwierdza, że obiekt zapewnia najemcom dobre warunki do dojazdów m.in. rowerem.

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Signum Work Station, siedmiokondygnacyjny biurowiec przy ul. Domaniewskiej w sercu biznesowej części Mokotowa, oferuje ponad 32,4 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia i 870 miejsc parkingowych. W budynku są też lokale handlowo-usługowe i magazynowe. Obiekt wyróżnia się dużą powierzchnią typowego piętra – to ponad 4,6 tys. mkw.

Inwestycje komercyjne przyjazne rowerzystom

Budynek ma certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie „Excellent”. Uzyskał też certyfikat ActiveScore na najwyższym poziomie Platinum. Maksymalną liczbę punktów dostał m.in. za lokalizację parkingów rowerowych, dostępność pryszniców i suszarni oraz infrastrukturę związaną z konserwacją i naprawą rowerów.

Biurowiec z zieloną energią

W czasie modernizacji w ostatnich miesiącach biurowiec został wyposażony w dwa niezależne źródła zasilania, a od stycznia tego roku budynek jest zaopatrywany w zieloną energię na podstawie długoterminowej umowy PPA.

Wśród najemców mokotowskiego biurowca są m.in. Mondelez, Ringier Axel Springer Polska, centrum medyczne Enel-med, Columbia i PPD.

Biurowiec w grudniu 2024 r. kupiła firma DRFG. Dziś właścicielem budynku jest Efekta Real Estate Fund (EREF). Za komercjalizację i kompleksowe zarządzanie nieruchomością odpowiada TriGranit, który należy do DRFG Investment Group.