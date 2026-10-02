Oto Park Lubin, jeden z największych parków handlowych na Dolnym Śląsku
Park handlowy przy ul. Jana Pawła II w Lubinie zostanie otwarty 22 października. Ten jeden z największych tego typu obiektów na Dolnym Śląsku zaoferuje ponad 14 tys. mkw. powierzchni sprzedażowej. Będzie tam działać 30 sklepów, lokali i punktów usługowych. Pojawią się cztery nowe marki w tym mieście. Zaplanowano także 400 miejsc parkingowych.
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OTO Park Lubin to inwestycja funduszu Falcon Investment Management. Drugim inwestorem jest Acteeum Central Europe.
W promieniu zaledwie 30 minut jazdy mieszka aż 130 tysięcy osób. Park obsłuży więc nie tylko mieszkańców Lubina – mówią przedstawiciele inwestora. – Razem z sąsiadującymi marketami Bricomarché, Selgros i klubem fitness stworzył się tam kompletny kombinat zakupowy: wszystko załatwimy w jednym miejscu, wysiadając z auta przed samymi drzwiami sklepów. To obiekt bez barier.
– Projektując OTO Park Lubin, zależało nam nie tylko na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni handlowej, lecz również na dostarczeniu mieszkańcom unikatowej oferty, której w mieście brakowało – mówi cytowany w komunikacie Piotr Piechocki, dyrektor zarządzający Falcon Investment Management. – Wprowadzamy do Lubina zupełnie nowe na lokalnym rynku marki. To właśnie u nas swój pierwszy salon w mieście otworzy sieć Mr. D.I.Y., a ofertę wyposażenia wnętrz wzbogaci stacjonarny debiut Nexterio i salon Dr Materac.
Pojawi się także Shock Price – nowa sieć konceptu off-price należąca do grupy Modivo.
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– Teren przy ulicy Jana Pawła II przez lata pozostawał niezagospodarowany. Wymagał pilnej rewitalizacji – mówi Tomasz Szewczyk, dyrektor zarządzający Acteeum Central Europe. – Dziś po dawnym bałaganie nie ma już śladu. Podjęliśmy się kompleksowej rekultywacji, oczyszczenia i uzbrojenia tego gruntu.
Jak mówią przedstawiciele inwestora, OTO Park Lubin celuje w międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. To brytyjski, niezależny „zielony paszport”, przyznawany budynkom spełniającym najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe.
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– Dosłownie każda użyta deska i drewniany element muszą mieć certyfikat potwierdzający, że pozyskano je z legalnych, w pełni odnawialnych i zrównoważonych upraw leśnych – mówią przedstawiciele inwestora. – Są też systemy oszczędzające wodę i redukujące zużycie prądu niemal do minimum.
Fundusz Falcon Investment Management buduje parki handlowe w całej Polsce – m.in. w Siemianowicach Śląskich, Sandomierzu, Kłodzku, Kępnie. Inwestor zarządza budowanymi przez siebie obiektami.
Acteeum Central Europe tylko w tym roku buduje w Polsce parki handlowe o łącznej powierzchni ponad 100 tys. mkw.
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