Do ofiar doszło w dzielnicy Darnyca, w środkowo-wschodniej części ukraińskiej stolicy. Rosyjski atak trafił w 25-piętrowy budynek mieszkalny. Pożar wybuchł na 24. i 25. piętrze i objął powierzchnię około 120 metrów kwadratowych. Zniszczenia oszacowano na około 40 metrów kwadratowych.

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Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie zaatakowali szkołę w Kijowie. Wybuchł pożar W powietrznym ataku Rosji na Kijów ucierpiała jedna ze szkół w ukraińskiej stolicy - oświadczył minister oświaty i nauki Ukrainy Andrij Butenko. Bu...

Ratownicy wynieśli z budynku dwie ranne osoby i przekazali je lekarzom. Podczas gaszenia pożaru znaleziono ciało jednej ofiary śmiertelnej. Z budynku ewakuowano również sześć osób.

Na miejscu trwa rozbiórka uszkodzonych elementów konstrukcji oraz dogaszanie pogorzeliska.

Most Południowy ponownie trafiony. Utrudnienia w Kijowie

Po raz kolejny w ostatnich dniach celem ataku był Most Południowy. Przeprawę zamknięto dla ruchu samochodowego w obu kierunkach.

„Częściowo ograniczono ruch do jednego pasa na Moście Metro w kierunku z lewego na prawy brzeg. Na Moście Patona całkowicie ograniczono ruch pojazdów z prawego na lewy brzeg” – poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Most Południowy został zaatakowany także w czwartek. Dwa rosyjskie drony uderzyły wtedy w pobliżu jednej z jego podpór. Przeprawą poruszają się zarówno samochody, jak i pociągi metra.

Rosja wysłała nad Ukrainę 108 dronów

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosja użyła podczas nocnego ataku 108 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, w tym 47 odrzutowych.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 88 dronów różnych typów. Trafienia środków napadu powietrznego odnotowano w 11 miejscach. W kolejnych pięciu spadły odłamki zestrzelonych bezzałogowców.