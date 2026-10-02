Do ofiar doszło w dzielnicy Darnyca, w środkowo-wschodniej części ukraińskiej stolicy. Rosyjski atak trafił w 25-piętrowy budynek mieszkalny. Pożar wybuchł na 24. i 25. piętrze i objął powierzchnię około 120 metrów kwadratowych. Zniszczenia oszacowano na około 40 metrów kwadratowych.
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W powietrznym ataku Rosji na Kijów ucierpiała jedna ze szkół w ukraińskiej stolicy - oświadczył minister oświaty i nauki Ukrainy Andrij Butenko. Bu...
Ratownicy wynieśli z budynku dwie ranne osoby i przekazali je lekarzom. Podczas gaszenia pożaru znaleziono ciało jednej ofiary śmiertelnej. Z budynku ewakuowano również sześć osób.
Na miejscu trwa rozbiórka uszkodzonych elementów konstrukcji oraz dogaszanie pogorzeliska.
Po raz kolejny w ostatnich dniach celem ataku był Most Południowy. Przeprawę zamknięto dla ruchu samochodowego w obu kierunkach.
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Rosyjski dron uderzył w budynek Narodowej Akademii Nauk w centrum Kijowa. W dzielnicy Szewczenkowskiej wybuchł pożar, a w sieci pojawiły się nagran...
„Częściowo ograniczono ruch do jednego pasa na Moście Metro w kierunku z lewego na prawy brzeg. Na Moście Patona całkowicie ograniczono ruch pojazdów z prawego na lewy brzeg” – poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.
Most Południowy został zaatakowany także w czwartek. Dwa rosyjskie drony uderzyły wtedy w pobliżu jednej z jego podpór. Przeprawą poruszają się zarówno samochody, jak i pociągi metra.
Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosja użyła podczas nocnego ataku 108 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, w tym 47 odrzutowych.
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Co najmniej sześć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnych ostrzałach Ukrainy. Komentując atak, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski...
Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 88 dronów różnych typów. Trafienia środków napadu powietrznego odnotowano w 11 miejscach. W kolejnych pięciu spadły odłamki zestrzelonych bezzałogowców.
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