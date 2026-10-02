Amerykańskie media, powołując się na przedstawicieli administracji USA podają, że po wyborach połówkowych (ang. midterms) do Kongresu Stany Zjednoczone mogą wznowić ataki na Iran. O takiej możliwości pisał „Wall Street Journal” , informując o odrzuceniu przez Donalda Trumpa propozycji rozejmu przedstawionej przez Iran. Dziennik napisał, że Trump miał mówić, że uważa za prawdopodobne, iż USA wznowią ataki powietrzne na Iran po wyborach.

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Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt płynie na Bliski Wschód

Zarówno „WSJ”, jak i Axios informują, że lotniskowiec USS Theodore Roosevelt opuścił 27 września swój port macierzysty w San Diego. Dzień później w morze wyszły kolejne jednostki, w tym okręt desantowy.

Grupa uderzeniowa lotniskowca USA Foto: PAP

Obecnie na Bliskim Wschodzie stacjonują już lotniskowce USS George H.W. Bush oraz USS George Washington. „WSJ” zauważa, że jeśli oba lotniskowce pozostaną w regionie po przybyciu tam lotniskowca USS Theodore Roosevelt, będzie to pierwsza od kwietnia sytuacja, w której Stany Zjednoczone dysponować będą na Bliskim Wschodzie trzema grupami uderzeniowymi.

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Dziennik, powołując się na przedstawiciela administracji USA podał, że nowe siły, w liczbie ok. 9-10 tys. żołnierzy, dołączą do ponad 50 tys. amerykańskich wojskowych już przebywających na Bliskim Wschodzie.

Z kolei serwis Axios, również opierając się na informacjach od amerykańskiego urzędnika, twierdzi, że wciąż nie jest jasne, czy USS Theodore Roosevelt zastąpi jedną z obecnych jednostek, czy zostanie użyty dodatkowo.

„Możliwe” – tak Donald Trump odpowiedział na pytanie o wznowienie ataków na Iran po wyborach do Kongresu w wywiadzie dla magazynu „Time”.

Impas w rozmowach o pokoju między USA a Iranem

Podjęte pod koniec września w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, toczące się przy udziale mediatorów z Kataru rozmowy między USA a Iranem, nie przyniosły dyplomatycznego przełomu w wojnie toczącej się od 28 lutego, kiedy to siły USA i Izraela rozpoczęły atak z powietrza na Iran.

USA poinformowały właśnie o nałożeniu kolejnych sankcji na Iran w ramach operacji „Gospodarczy wyrzutek”. Sankcje dotkną m.in. firmy z irańskiego przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego. USA, poprzez presję gospodarczą, chcą pozbawić Iran źródeł finansowania i zmusić Teheran do przyjęcia porozumienia w kształcie pożądanym przez Waszyngton.