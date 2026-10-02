W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Iran chce dialogu, USA wysyłają lotniskowiec

Sytuacja w Zatoce Perskiej w ostatnich tygodniach się uspokoiła, co przełożyło się na wzrost eksportu ropy przez Cieśninę Ormuz. Według firmy Kpler przepływy osiągają obecnie około 80 proc. poziomu sprzed rozpoczęcia wojny. Rynek nadal pozostaje jednak podatny na gwałtowne zmiany.

Donald Trump w rozmowie z magazynem „Time” podtrzymał groźby wznowienia ataków na Iran po listopadowych wyborach połówkowych. Jednocześnie według informacji Al Jazeery, w kierunku Zatoki Perskiej zmierza grupa uderzeniowa lotniskowca USS Roosevelt. To zwiększa presję na Teheran i ryzyko ponownej eskalacji.

Iran deklaruje natomiast gotowość do rozmów. Prezydent Masoud Pezeshkian powiedział, że Teheran dąży do dialogu z USA. Irańskie władze próbują także łagodzić obawy krajowego biznesu. Podczas rozmów z przedsiębiorcami Pezeshkian zapowiedział rozwój lądowych korytarzy eksportowych oraz pełne zaangażowanie w dialog z Waszyngtonem.

Jednocześnie gospodarcze skutki konfliktu są coraz bardziej odczuwalne w Iranie. Przedsiębiorcy mierzą się z paraliżem części handlu, a presja ze strony blokady morskiej i amerykańskich sankcji pozostaje wysoka. Dalszy rozwój sytuacji będzie miał znaczenie nie tylko dla Iranu, ale także dla światowego rynku ropy.

Boom na roboty usługowe. Firmy coraz mocniej stawiają na automatyzację

Roboty usługowe coraz częściej stają się elementem codziennego funkcjonowania firm. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki w ubiegłym roku dostarczono około 250 tys. takich urządzeń, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największym odbiorcą robotów jest logistyka, która odpowiada za 47 proc. światowego popytu. Robotyzacja szybko rozwija się także w e-commerce. Przykładem jest LPP Logistics. Jak wskazuje Sebastian Sołtys, prezes spółki, automatyzacja pozwala zwiększyć tempo realizacji zamówień i sprawniej reagować na sezonowe wzrosty popytu.

Roboty coraz częściej wykorzystywane są również poza magazynami i centrami logistycznymi. Trafiają do usług ochrony, utrzymania czystości czy wsparcia pracowników sklepów. Mogą też zwiększać bezpieczeństwo na placach budowy.

Robotyzacja staje się więc jednym ze sposobów reagowania firm na rosnące koszty pracy i potrzebę zwiększania wydajności. Automatyzacja nie ogranicza się już do przemysłu – coraz mocniej wchodzi do sektora usług.

Czytaj więcej Technologie Już nie tylko fabryki. Roboty coraz śmielej wkraczają do usług Globalny boom na tzw. roboty usługowe nie omija Polski, głównie za sprawą automatyzacji w logistyce. W ubiegłym roku na świecie sprzedano ponad dwu...

Korea Południowa planuje 350 mld dol. inwestycji w USA

Seul przedstawił długo oczekiwany plan inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Korea Południowa ma przeznaczyć na wspólne projekty z USA łącznie 350 mld dol.. To jeden z warunków zawartej przez oba państwa umowy handlowej.

Plan obejmuje m.in. budowę elektrowni gazowej w Teksasie o mocy ponad 6 GW. Energia ma zasilać centra danych, których zapotrzebowanie na prąd szybko rośnie. Korea chce także uczestniczyć w budowie ośmiu reaktorów jądrowych w kilku lokalizacjach w USA, w tym dwóch wykorzystujących koreańską technologię. Seul i Waszyngton mają również rozpocząć rozmowy dotyczące budowy rurociągów oraz infrastruktury związanej z eksportem gazu na Alasce. Inwestycje mają więc obejmować zarówno energetykę, jak i infrastrukturę potrzebną do rozwoju amerykańskiego sektora technologicznego.

El Niño uderza w producentów cukru

Produkcja cukru może zostać w tym sezonie mocno dotknięta przez niekorzystne warunki pogodowe. Wyjątkowo silne zjawisko El Niño wpływa na największych producentów cukru na świecie – ostrzega Leonardo Alencar, analityk brazylijskiej platformy inwestycyjnej XP Investimentos.

W Brazylii intensywne opady utrudniają zbiory trzciny cukrowej, podczas gdy w Indiach słaby monsun ogranicza wielkość plonów. To ważne dla światowego rynku, ponieważ oba państwa należą do najważniejszych producentów cukru. Problemy pogodowe dotyczą również Europy. Według prognoz unijnego Centrum Badawczego susza może obniżyć plony buraka cukrowego o ponad 10 proc. w porównaniu z pięcioletnią średnią. Oznacza to dodatkową presję na europejski rynek.

Pogoda staje się więc kolejnym czynnikiem wpływającym na światowe ceny żywności. Jednoczesne problemy producentów w kilku kluczowych regionach mogą ograniczać podaż i zwiększać zmienność na rynku cukru.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.