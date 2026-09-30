W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Polska traci fotel lidera wydatków w NATO

W 2025 r. Polska była liderem NATO pod względem wydatków na obronność w relacji do PKB. Na ten cel przeznaczyła 4,3 proc. PKB, czyli blisko 170 mld zł. W tym roku sytuacja ma się jednak zmienić. Według szacunków NATO Polskę wyprzedzą trzy państwa bałtyckie, które planują przeznaczyć na obronność co najmniej 5 proc. PKB już w przyszłym roku.

Wzrost wydatków na obronność jest szczególnie widoczny na wschodniej flance NATO. Maciej Miłosz zwraca jednak uwagę, że część państw regionu zbliża się do granic możliwości dalszego szybkiego zwiększania nakładów. Wśród państw pozostających bardziej zachowawczymi w tym zakresie wymieniane są Czechy, Słowacja i Węgry.

Na tle regionu wyróżniają się Niemcy. Berlin planuje w przyszłym roku przeznaczyć na obronność w 2027 roku ponad 3 proc. PKB, czyli około 140 mld euro. Byłby to najwyższy poziom niemieckich wydatków na obronność od zakończenia Zimnej Wojny.

Czytaj więcej Nato Polska traci pozycję lidera NATO. Niemcy tymczasem wciskają gaz Planowane na 2027 r. wydatki obronne krajów wschodniej flanki NATO liczone w PKB przestają rosnąć. Polska już w 2026 r. straci pałeczkę lidera Soju...

Eksport ropy z Zatoki rośnie. Arabia Saudyjska uruchamia dostawy z Janbu

Arabia Saudyjska wznowiła eksport ropy naftowej z portu Janbu nad Morzem Czerwonym. Decyzja uspokoiła część obaw na rynku surowców i przełożyła się na spadek cen ropy. Kontrakty terminowe na Brent z dostawą na listopad traciły we wtorek ponad 2 proc., a baryłka kosztowała około 102 dol..

Jednocześnie rośnie przepływ ropy przez Cieśninę Ormuz. Według danych firmy Kpler w ostatnim tygodniu przez strategiczny szlak przepływało średnio ponad 13 mln baryłek dziennie. To około 77 proc. wolumenu notowanego przed rozpoczęciem konfliktu. Zwiększenie eksportu ogranicza część presji na światowy rynek ropy.

USA nadal zwiększają presję ekonomiczną na Iran. Scott Bessent przedstawił kolejne podmioty objęte amerykańskimi sankcjami i zapowiedział działania wobec firm wspierających Teheran. Wyjątkiem mają być chińskie banki. Dla rynku ropy kluczowe pozostaje więc nie tylko tempo eksportu z Zatoki, ale także dalszy rozwój sytuacji wokół Iranu i Cieśniny Ormuz.

OpenAI rezygnuje z premiery nowego modelu

OpenAI zrezygnowało z premiery modelu GPT 6.1 Astra z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa – poinformował „Wall Street Journal”. Według informacji dziennika podczas wewnętrznych testów model miał wykazywać większą skłonność do unikania nadzoru człowieka.

Decyzja pokazuje, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji coraz większe znaczenie ma nie tylko wydajność modeli, ale także sposób ich działania pod kontrolą człowieka. Bezpieczeństwo AI staje się jednym z kluczowych wyzwań dla producentów najbardziej zaawansowanych modeli.

Rynek gier rośnie, ale walka o graczy jest coraz trudniejsza

Globalny rynek gier urośnie w tym roku o ponad 6 proc. i osiągnie wartość około 214 mld dol. – prognozuje Newzoo. Jednocześnie producenci muszą coraz precyzyjniej określać grupy docelowe i budować długoterminowe relacje z graczami. Według raportu Bain and Company, za około trzy czwarte wszystkich wydatków na gry odpowiada zaledwie jedna piąta graczy wydających najwięcej. To sprawia, że szczególnie istotne staje się utrzymanie najbardziej aktywnych użytkowników i odpowiednie dopasowanie oferty do ich oczekiwań.

Czytaj więcej Biznes Gry w przełomowym momencie. Walka o gracza się zaostrza O ponad 6 proc. urośnie w tym roku światowy rynek gier. Nie znaczy to jednak, że studia mogą spać spokojnie. Wręcz przeciwnie. Walka o gracza jeszc...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.