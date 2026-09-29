To jeden z wniosków z konferencji „Gotowi na przyszłość”, która odbyła się 24 września we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT). Punktem wyjścia było przekonanie, że odporność i konkurencyjność MŚP nie zależą wyłącznie od samych przedsiębiorców.

– Potrzebujemy konkretnych rozwiązań dotyczących tego, jak cała administracja publiczna i instytucje wspierające przedsiębiorców powinny w przyszłości funkcjonować i integrować swoje usługi, tak by polskie MŚP były w stanie rozwijać się i budować krajowe PKB nawet w zmiennych realiach światowej gospodarki czy rosnącej konkurencji ze strony azjatyckich rynków – wyjaśniał Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Silne MŚP potrzebują silnego otoczenia

Jednym z głównych tematów konferencji była rola otoczenia gospodarczego, m.in. samorządu w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorstw. Przykładem jest Wrocław, który od lat przyciąga dużych inwestorów, ale równie ważną częścią lokalnej gospodarki są tysiące mikro-, małych i średnich firm.

– Wrocław od lat kojarzy się z dużymi inwestycjami i obecnością globalnych firm. To ważna część naszej gospodarczej historii i jeden z fundamentów pozycji miasta. Jednak silna i odporna gospodarka nie może opierać się wyłącznie na dużych graczach. Jej podstawą są także tysiące mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego dnia tworzą miejsca pracy, rozwijają nowe technologie, współpracują z lokalnymi dostawcami i budują odporność całego regionu. Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy mogą się rozwijać: sprawnej administracji, dobrej infrastruktury, przewidywalnych zasad i przede wszystkim sieci współpracy między biznesem, nauką i administracją – mówił Grzegorz Roman, wiceprezydent Wrocławia.

Park technologiczny nowej generacji dla polskich MŚP

Ważnym elementem wydarzenia była prezentacja koncepcji Aglomeracyjnej Strefy Rozwoju. To kierunek dalszego rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego w stronę parku technologicznego nowej generacji dla polskich MŚP.

– Nie wystarczy powiedzieć, że MŚP są ważne. Musimy zbudować wokół nich system, który realnie pomaga im przechodzić od pomysłu do technologii, od technologii do produktu, a od produktu do większej skali działalności – wyjaśniał Maciej Potocki.

Założenie koncepcji WPT opiera się na tym, by przedsiębiorstwo mogło w jednym ekosystemie przechodzić kolejne etapy rozwoju – od pomysłu i badań, przez wdrożenie technologii, aż po skalowanie działalności i produkcji. Strefa ma łączyć dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej z wiedzą, technologią, partnerami i wsparciem instytucjonalnym.

– Plany powstania Aglomeracyjnej Strefy Rozwoju, czyli kolejnego etapu rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego, skupiają się na stworzeniu parku technologicznego nowej generacji dla polskich MŚP, w którym firmy będą mogły przechodzić całą drogę od pomysłu i badań, przez wdrożenie, aż po skalowanie działalności i produkcji. To dziś kierunek, który chcemy wspólnie rozwijać z samorządem, biznesem, nauką i instytucjami otoczenia biznesu – dodał prezes WPT.

Narzędzia na wyciągnięcie ręki

Konferencja pokazała, że polskie parki naukowo-technologiczne są bardzo różnorodne, ale mierzą się z tymi samymi wyzwaniami.

Przedstawiciele Konsorcjum Parków Naukowo-Technologicznych, które tworzą Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Krakowski Park Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Wrocławski Park Technologiczny, podkreślali, że mają one ogromny potencjał, który może być w skali ogólnopolskiej jeszcze lepiej wykorzystywany.

Wyjść mocniej ku MŚP

O dalszym dynamicznym rozwoju polskiej gospodarki, także w kontekście działalności parków naukowo-technologicznych, mówił prof. Witold M. Orłowski. Podkreślał konieczność przejścia Polski od modelu rozwoju opartego na relatywnie taniej pracy do gospodarki opartej na wiedzy, technologii i innowacjach.

Szczególną rolę w tym procesie mogą odegrać polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. A parki technologiczne mogą być narzędziem, po które warto w tym kontekście sięgać.