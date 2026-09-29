Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie dla wyników całej branży kinowej po słabym półroczu ma frekwencyjny sukces „Lalki”.

Jak kształtują się pierwsze dane dotyczące przedsprzedaży biletów oraz prognozy wyniku otwarcia filmu.

Jakie są oczekiwania kluczowych menedżerów z największych sieci kin w Polsce wobec tej premiery.

Od czego zależy, czy polski rynek kinowy powróci na ścieżkę wzrostu w trzecim kwartale.

250-300 tys. widzów mogło do tej pory kupić lub zarezerwować bilet na kinową „Lalkę” – wynika z danych zebranych przez „Rzeczpospolitą”. Nie wszyscy pójdą na film w reżyserii Macieja Kawalskiego w tym tygodniu. Jaki może być zatem wynik produkcji na tzw. „otwarciu” i czy sprawi, że branża po dwóch spadkowych kwartałach wyjdzie na plus?

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Kinometrics i Helios: szybki wzrost rezerwacji na „Lalkę”

Skalę rezerwacji biletów na „Lalkę” pokazuje od trzech tygodni nowy w polskiej sieci serwis poświęcony statystykom kinowym – Kinometrics.pl. Ostatnie dane, z 22 września, wskazywały na 50,1 tys. kupionych biletów i przyrost o około 75 proc. w niecały tydzień. Jeśli takie tempo się utrzymało także w ostatnich dniach, można by mówić o około 100 tys. sprzedanych biletów. Wygląda jednak na to, że zainteresowanie filmem rośnie szybciej.

Tomasz Jagiełło, szef sieci multipleksów Helios, który na co dzień korzysta z danych z własnego systemu sprzedażowego i Boxoffice.pl, uważa, że można mówić już o 250-300 tys. zakupionych i zarezerwowanych biletów.

– W skali kraju mogło znaleźć nabywców około 150 tys. biletów na „Lalkę”. Niewiele mniej zarezerwowały szkoły. Jest to jednak wynik ogólny, a nie tylko dotyczący otwarcia – zastrzega szef Heliosa.

- Na seanse od 29 września do 4 października w trzech sieciach multipleksów sprzedano łącznie ok. 137,8 tys. biletów. W tym ponad 26 tys. na pokazy specjalne, m.in. "Kino Kobiet", "Kino na obcasach" i "Ladies Night" - podaje przygotowane na naszą prośbę szacunki z godziny 15.00 we wtorek Kamil Stanuch, współzałożyciel Kinometrics.pl i dodaje, że sprzedaż będzie jeszcze rosnąć. Prowadzi ten projekt wraz z żoną Patrycją (według LinkedIn to para inżynierów zawodowo związanych ze skandynawską firmą IT – Tieto).

Najwięcej biletów sprzedały kina Helios (51,1 tys.), a potem Cinema City (46,9 tys.) i Multikino (39,8 tys.).

Otwarcie kinowej „Lalki”: pęknie 400 tys. widzów?

Film wchodzi do kin oficjalnie w środę, 30 września. – Moim zdaniem film będzie mógł mówić o sukcesie, jeśli od środowej premiery do niedzieli włącznie zobaczy go powyżej 400 tys. widzów. Te estymacje są obarczone jednak dużym błędem. Takiego filmu nie mieliśmy w kinach od dekad i bardzo trudno ocenić jak zachowa się widownia – mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios.

– Patrzymy na otwarcie filmu z optymizmem, ale na tym etapie nie udostępniamy danych dotyczących bieżącej przedsprzedaży ani prognoz frekwencyjnych. Widzimy zarówno duże zainteresowanie wśród grup szkolnych, jak i widzów indywidualnych. Spodziewamy się również mocnego otwarcia tego filmu w IMAX, z uwagi na to, że jest drugim polskim filmem w tym formacie – komentuje Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland.

Według Kinometrics.pl bilety na seanse w kinach Imax odpowiadają za niewielką część sprzedaży (wg danych z 22 września – 1025 wejściówek).

– „Lalka” wzbudza duże zainteresowanie, a premierze towarzyszy szeroko zakrojona kampania promocyjna, prowadzona zarówno przez dystrybutora filmu, jak i Cinema City. Premiera w środę, czyli w dniu, w którym oferujemy widzom atrakcyjne ceny biletów, może być dodatkowym impulsem do wyboru kina i obejrzenia filmu już w dniu jego premiery – uważa Kubista.

Prognozy dla kin w trzecim kwartale 2026 r.: blisko 10-proc. wzrost

„Lalka” przyczyni się zatem do wyniku kin w trzecim kwartale br. Jaki może on być? Według szefa Heliosa kończący się trzeci kwartał będzie dla kin w kraju udany. – Lipiec i sierpień były bardzo dobre, wrzesień słabszy z powodu wysokiej bazy przed rokiem. Szacuję, że ogółem rynek zanotuje w trzecim kwartale wysoki kilkuprocentowy wzrost frekwencji – ocenia Tomasz Jagiełło.

Rok temu Agora, właścicielka Heliosa podała, że w trzecim kwartale 2025 r. kina w kraju sprzedały 12,3 mln biletów. W tym roku w trzecim kwartale frekwencja może dochodzić zatem do 13,5 mln widzów.

Po półroczu frekwencja w kinach w kraju wyniosła 22,2 mln osób i była o 3,6 proc. niższa niż przed rokiem (23 mln). Zatem uwzględniając najnowsze szacunki dla okresu lipiec–wrzesień po trzech kwartałach br. kina mogą liczyć na 35,6 mln widzów, o około 0,3 mln (0,8 proc.) więcej niż rok temu.

To by też znaczyło, że to, czy sektor wróci na wzrostową ścieżkę zależy w dużej mierze właśnie od otwarcia „Lalki”.

Założyciel Diagnostyki nowym koproducentem

„Lalka” to jeden z najdroższych polskich filmów kinowych. Jego budżet miał sięgać 15 mln euro (ponad 65 mln zł). Produkuje go firma Radosława Drabika Gigant Films w koprodukcji z TVN Warner Bros Discovery, państwową WFF Wrocław oraz – od niedawna – prywatnym podmiotem S2 Holding. S2H to spółka należąca do Jakuba i Dominika Swadźbów, czyli założyciela wycenianej na 5,5 mld zł medycznej firmy Diagnostyka i jego syna. Czy ich zaangażowanie oznacza, że budżet jeszcze wzrósł - na razie nie wiemy.

Produkcję wsparli finansowo bank ING (jest sponsorem strategicznym), miasto Warszawa i samorząd województwa mazowieckiego, a marketingowo grupa VRG (właściciel marki odzieży formalnej Bytom) oraz sieć sklepów odzieżowych H&M.