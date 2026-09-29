Jeszcze na dobre nie weszła do kin, a są już pierwsze wyniki „Lalki”. Od jej wyniku zależy los multipleksów
250-300 tys. widzów mogło do tej pory kupić lub zarezerwować bilet na kinową „Lalkę” – wynika z danych zebranych przez „Rzeczpospolitą”. Nie wszyscy pójdą na film w reżyserii Macieja Kawalskiego w tym tygodniu. Jaki może być zatem wynik produkcji na tzw. „otwarciu” i czy sprawi, że branża po dwóch spadkowych kwartałach wyjdzie na plus?
Skalę rezerwacji biletów na „Lalkę” pokazuje od trzech tygodni nowy w polskiej sieci serwis poświęcony statystykom kinowym – Kinometrics.pl. Ostatnie dane, z 22 września, wskazywały na 50,1 tys. kupionych biletów i przyrost o około 75 proc. w niecały tydzień. Jeśli takie tempo się utrzymało także w ostatnich dniach, można by mówić o około 100 tys. sprzedanych biletów. Wygląda jednak na to, że zainteresowanie filmem rośnie szybciej.
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Tomasz Jagiełło, szef sieci multipleksów Helios, który na co dzień korzysta z danych z własnego systemu sprzedażowego i Boxoffice.pl, uważa, że można mówić już o 250-300 tys. zakupionych i zarezerwowanych biletów.
– W skali kraju mogło znaleźć nabywców około 150 tys. biletów na „Lalkę”. Niewiele mniej zarezerwowały szkoły. Jest to jednak wynik ogólny, a nie tylko dotyczący otwarcia – zastrzega szef Heliosa.
- Na seanse od 29 września do 4 października w trzech sieciach multipleksów sprzedano łącznie ok. 137,8 tys. biletów. W tym ponad 26 tys. na pokazy specjalne, m.in. "Kino Kobiet", "Kino na obcasach" i "Ladies Night" - podaje przygotowane na naszą prośbę szacunki z godziny 15.00 we wtorek Kamil Stanuch, współzałożyciel Kinometrics.pl i dodaje, że sprzedaż będzie jeszcze rosnąć. Prowadzi ten projekt wraz z żoną Patrycją (według LinkedIn to para inżynierów zawodowo związanych ze skandynawską firmą IT – Tieto).
Najwięcej biletów sprzedały kina Helios (51,1 tys.), a potem Cinema City (46,9 tys.) i Multikino (39,8 tys.).
Film wchodzi do kin oficjalnie w środę, 30 września. – Moim zdaniem film będzie mógł mówić o sukcesie, jeśli od środowej premiery do niedzieli włącznie zobaczy go powyżej 400 tys. widzów. Te estymacje są obarczone jednak dużym błędem. Takiego filmu nie mieliśmy w kinach od dekad i bardzo trudno ocenić jak zachowa się widownia – mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios.
– Patrzymy na otwarcie filmu z optymizmem, ale na tym etapie nie udostępniamy danych dotyczących bieżącej przedsprzedaży ani prognoz frekwencyjnych. Widzimy zarówno duże zainteresowanie wśród grup szkolnych, jak i widzów indywidualnych. Spodziewamy się również mocnego otwarcia tego filmu w IMAX, z uwagi na to, że jest drugim polskim filmem w tym formacie – komentuje Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland.
Według Kinometrics.pl bilety na seanse w kinach Imax odpowiadają za niewielką część sprzedaży (wg danych z 22 września – 1025 wejściówek).
– „Lalka” wzbudza duże zainteresowanie, a premierze towarzyszy szeroko zakrojona kampania promocyjna, prowadzona zarówno przez dystrybutora filmu, jak i Cinema City. Premiera w środę, czyli w dniu, w którym oferujemy widzom atrakcyjne ceny biletów, może być dodatkowym impulsem do wyboru kina i obejrzenia filmu już w dniu jego premiery – uważa Kubista.
„Lalka” przyczyni się zatem do wyniku kin w trzecim kwartale br. Jaki może on być? Według szefa Heliosa kończący się trzeci kwartał będzie dla kin w kraju udany. – Lipiec i sierpień były bardzo dobre, wrzesień słabszy z powodu wysokiej bazy przed rokiem. Szacuję, że ogółem rynek zanotuje w trzecim kwartale wysoki kilkuprocentowy wzrost frekwencji – ocenia Tomasz Jagiełło.
Rok temu Agora, właścicielka Heliosa podała, że w trzecim kwartale 2025 r. kina w kraju sprzedały 12,3 mln biletów. W tym roku w trzecim kwartale frekwencja może dochodzić zatem do 13,5 mln widzów.
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Po słabszych dwóch kwartałach wakacyjne wahania temperatur i repertuar ukierunkowany na młodego widza to dla kin dobra wiadomość.
Po półroczu frekwencja w kinach w kraju wyniosła 22,2 mln osób i była o 3,6 proc. niższa niż przed rokiem (23 mln). Zatem uwzględniając najnowsze szacunki dla okresu lipiec–wrzesień po trzech kwartałach br. kina mogą liczyć na 35,6 mln widzów, o około 0,3 mln (0,8 proc.) więcej niż rok temu.
To by też znaczyło, że to, czy sektor wróci na wzrostową ścieżkę zależy w dużej mierze właśnie od otwarcia „Lalki”.
„Lalka” to jeden z najdroższych polskich filmów kinowych. Jego budżet miał sięgać 15 mln euro (ponad 65 mln zł). Produkuje go firma Radosława Drabika Gigant Films w koprodukcji z TVN Warner Bros Discovery, państwową WFF Wrocław oraz – od niedawna – prywatnym podmiotem S2 Holding. S2H to spółka należąca do Jakuba i Dominika Swadźbów, czyli założyciela wycenianej na 5,5 mld zł medycznej firmy Diagnostyka i jego syna. Czy ich zaangażowanie oznacza, że budżet jeszcze wzrósł - na razie nie wiemy.
Produkcję wsparli finansowo bank ING (jest sponsorem strategicznym), miasto Warszawa i samorząd województwa mazowieckiego, a marketingowo grupa VRG (właściciel marki odzieży formalnej Bytom) oraz sieć sklepów odzieżowych H&M.
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