Zgodnie z dekretem podpisanym przez rosyjskiego dyktatora 28 września, rosyjskie aktywa Metra zostały przekazane pod „tymczasowy zarząd” firmie UK Torg Rus. Jedynym właścicielem i prezesem UK Torg Rus jest Johannes Tholey, który kieruje rosyjskim oddziałem Metro od 2023 r., czyli od drugiego roku wojny Putina.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Gospodarka Rosja oszczędza na chorych. Pieniądze są potrzebne na wojnę Cięcia wydatków w rosyjskiej służbie zdrowia mają dać więcej pieniędzy na wojnę Władimira Putina. Nie będzie remontów podupadłych przychodni, zakup...

Firma, z kapitałem zakładowym o równowartości 450 zł (10 000 rubli), zarejestrowana została trzy tygodnie temu. Otrzymała sieć działającą w 51 regionach Rosji i generującą roczne przychody w wysokości 2,3 miliarda euro, o łącznej powierzchni ponad 650 tysięcy metrów kwadratowych.

Kreml zawłaszcza browary, markety, fabryki AGD

W dekrecie Putin powołuje się na inny swój własny dekret nr 302, podpisany w 2023 r. Łączy on wprowadzenie „zarządu tymczasowego” w zagranicznych firmach z „działaniami odwetowymi” przeciwko „nieprzyjaznym działaniom Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich sojuszniczych państw obcych, sprzecznym z prawem międzynarodowym (sic!)”, polegającym na przejmowaniu rosyjskiej własności.

Niecałe dwa tygodnie temu, 17 września, Putin przekazał rosyjskie aktywa szwajcarskiej firmy Nestlé, francuskiej firmy Auchan i Leman Pro (dawniej Leroy Merlin) pod tymczasowy zarząd L.E.V. Management, na którego czele stoi Andriej Krajuszkin, generał brygady Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jak przypomina „The Moscow Times”, wcześniej na mocy tego samego dekretu, browary belgijskiej firmy AB InBev i tureckiej firmy Anadolu Efes zostały objęte „zarządem tymczasowym”. W 2024 r. Kreml przejął i przekazał Gazpromowi fabryki sprzętu AGD Ariston i Bosch, które przed wojną produkowały lodówki i pralki o rocznej sprzedaży wynoszącej około 50 mld rubli.

Czeczeńscy watażkowie i obiekty krytyczne

W lipcu 2023 r. podobną procedurę wszczęto wobec Danone Russia, największego producenta nabiału w federacji. Kreml zawłaszczył też aktywa duńskiego Carlsberga, a w 2022 r. fińskiego Fortum i niemieckiego Unipera, największych zachodnich inwestorów w rosyjskim sektorze elektroenergetycznym.

Kreml wyjaśnił, że firmy objęte „tymczasowym zarządem” reprezentują „nieprzyjazne” kraje, które „obecnie są najbardziej zaangażowane w działania militarne” przeciwko Rosji, w tym „uderzenia” w „infrastrukturę gospodarczą”.

Biuro prasowe Metro poinformowało gazetę RBK, że decyzja o wprowadzeniu tymczasowego zarządu była podyktowana „potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i infrastruktury”. Kto zagraża ich bezpieczeństwu i jak warta 450 zł firma niemieckiego prezesa, ma podnieść to bezpieczeństwo, tego biuro prasowe nie wyjaśnia. Metro jest uważane przez reżim za obiekt infrastruktury krytycznej, zapewniający „stabilność łańcuchów dostaw i funkcjonowanie handlu detalicznego”.