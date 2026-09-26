Serwis zainteresował się sprawą po sygnale otrzymanym od jednej z czytelniczek. Kobieta poinformowała, że Stokrotka znajdująca się w Warszawie przy ul. Patriotów 43 jest czynna w niedziele niehandlowe. W sklepie nie ma jednak wówczas pracowników sieci, a jedynie ochroniarz, który wpuszcza klientów do środka. Za zakupy zapłacić można jedynie przy kasach samoobsługowych.

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Część sklepów Stokrotka jest otwarta w niedziele niehandlowe. Sieć testuje nowe rozwiązanie

Portal Spożywczy zapytał sieć o szczegóły dotyczące działania wspomnianego sklepu oraz o to, czy podobne rozwiązania zastosowane zostały również w innych placówkach.

Biuro prasowe Stokrotki potwierdziło, że sieć testuje działanie wybranych sklepów w trybie w pełni samoobsługowym. Testy obejmują również niedziele niehandlowe.

- Stale rozwijamy działania, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów i ułatwiają ich codzienne zakupy – wyjaśniło w rozmowie z Portalem Spożywczym biuro prasowe Stokrotki.

Ponadto poinformowało, że sieć analizuje przydatność rozwiązania dla klientów i przygląda się związanym z nim kwestiom organizacyjnym.

- Ewentualne dalsze decyzje będą podejmowane po zakończeniu i podsumowaniu testu – wskazało biuro prasowe.

Sklepy Stokrotka czynne w niedziele niehandlowe. Oto, jak działają

Jednocześnie biuro prasowe dodało, że w niedziele niehandlowe sieć nie powierza swoim pracownikom i osobom zatrudnionym prac w handlu ani czynności z nim związanych. W sklepach objętych testami jedynym personelem są pracownicy zewnętrznej firmy ochroniarskiej, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo placówki i ochronę mienia. W trakcie swojej pracy obchodzą salę sprzedaży i reagują w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa sklepu.

Biuro prasowe poinformowało również, że w Stokrotkach czynnych w trybie testowym klienci nie kupią m.in. alkoholu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych czy napojów energetycznych. Produktów tych, jak tłumaczy sieć, nie można sprzedawać w systemie w pełni samoobsługowym.

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