Lidl wydłuży termin wykorzystania bonów kaucyjnych ponad trzykrotnie. Przedstawiciele sieci przekonują, że ta decyzja nie wynika ze skarg klientów, ponieważ większość osób realizuje kupony w tym samym dniu, w którym oddała opakowania. Zmiana ma jednak zwiększyć komfort konsumentów.

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Termin ważności bonów różni się w zależności od sieci

Skala zwrotów butelek w sklepach Lidl rośnie bardzo szybko. Sieć podała, że klienci oddali już ponad 990 mln opakowań ze znakiem kaucji, w tym 660 mln plastikowych butelek oraz 330 mln metalowych puszek.

Mimo że system kaucyjny działa w całym kraju, termin ważności bonu zależy od konkretnej sieci handlowej. Jak podaje Portal Spożywczy, w Biedronce i Aldi kupony są ważne przez 30 dni, w Carrefourze przez 60 dni, a w Stokrotce i Netto przez 90 dni. Kaufland daje klientom 100 dni, natomiast bony wydawane w Auchan i Dino mają być bezterminowe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ujednoliceniem tych zasad. Według wcześniejszych zapowiedzi minimalny termin mógłby wynosić trzy miesiące, a nawet pół roku. Analizy mają zakończyć się jeszcze we wrześniu.

Kaucję można też odebrać w gotówce

Bon nie jest jedynym sposobem odzyskania kaucji w Lidlu. Wydruk z butelkomatu można też przedstawić w strefie kas i otrzymać pieniądze w gotówce. Do zwrotu opakowań nie jest potrzebny paragon. Do 30 września sieć przyjmuje również plastikowe butelki i puszki bez znaku kaucji, oferując za nie 10 gr na zakupy.