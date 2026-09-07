Od października bony kaucyjne wydawane w sklepach Lidl będą ważne przez 100 dni
Lidl wydłuży termin wykorzystania bonów kaucyjnych ponad trzykrotnie. Przedstawiciele sieci przekonują, że ta decyzja nie wynika ze skarg klientów, ponieważ większość osób realizuje kupony w tym samym dniu, w którym oddała opakowania. Zmiana ma jednak zwiększyć komfort konsumentów.
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Skala zwrotów butelek w sklepach Lidl rośnie bardzo szybko. Sieć podała, że klienci oddali już ponad 990 mln opakowań ze znakiem kaucji, w tym 660 mln plastikowych butelek oraz 330 mln metalowych puszek.
Mimo że system kaucyjny działa w całym kraju, termin ważności bonu zależy od konkretnej sieci handlowej. Jak podaje Portal Spożywczy, w Biedronce i Aldi kupony są ważne przez 30 dni, w Carrefourze przez 60 dni, a w Stokrotce i Netto przez 90 dni. Kaufland daje klientom 100 dni, natomiast bony wydawane w Auchan i Dino mają być bezterminowe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ujednoliceniem tych zasad. Według wcześniejszych zapowiedzi minimalny termin mógłby wynosić trzy miesiące, a nawet pół roku. Analizy mają zakończyć się jeszcze we wrześniu.
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Bon nie jest jedynym sposobem odzyskania kaucji w Lidlu. Wydruk z butelkomatu można też przedstawić w strefie kas i otrzymać pieniądze w gotówce. Do zwrotu opakowań nie jest potrzebny paragon. Do 30 września sieć przyjmuje również plastikowe butelki i puszki bez znaku kaucji, oferując za nie 10 gr na zakupy.
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