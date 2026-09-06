Z tego artykułu dowiesz się: Jak Żabka modyfikuje format sklepu, otwierając kolejny dwupoziomowy lokal klasy premium.

Czym nowa, wielofunkcyjna przestrzeń zaskoczy klientów, łącząc handel, usługi i gaming.

Jakie strategiczne zmiany, oprócz nowego właściciela, czekają największą sieć sklepów w Polsce.

Mowa o sklepie w kompleksie przy ul. Marszałkowskiej 104, u zbiegu ul. Widok i Pasażu. To jedno z pierwszych centrów handlowych w Polsce, wcześniej znanym jako Domy Towarowe Centrum. Lokal, w którym będzie funkcjonował sklep, ma powierzchnię ponad 170 mkw. i jest współdzielony z dwoma innymi punktami handlowo–usługowymi.

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Nowa Żabka na dwóch poziomach

To kolejna Żabka w centrum, która będzie działała w dwupoziomowym lokalu. Inny sklep w tej okolicy już ma specjalne miejsce, gdzie można wypić kawę lub zjeść. Wygląda na lokal klasy premium, a sieć podkreśla otwartość na różne formaty.

Nowy sklep zaskoczy klientów, a jego otwarcia, sądząc po zaawansowaniu prac wykończeniowych można się spodziewać w najbliższych dniach. Nowa Żabka została zaprojektowana jako wielofunkcyjna przestrzeń łącząca handel, gastronomię, usługi oraz nowoczesne technologie. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, na parterze na parterze, tuż przy wejściu, znajdzie się strefa usługowa wyposażona m.in. w wypożyczalnię powerbanków oraz samoobsługową drukarkę Zeccer. Obok będzie działać tradycyjna strefa sprzedaży z szerokim wyborem produktów spożywczych i przemysłowych, a także część gastronomiczna oferująca ciepłe przekąski przygotowywane na miejscu.

Klienci będą mogli również korzystać ze zautomatyzowanej strefy self–service, w której samodzielnie podgrzeją przekąski, zupy i dania instant oraz przygotują kawę w samoobsługowym kawomacie, skorzystają z nalewaków do napojów lub spróbują granitę w dwóch smakach.

Na górnej kondygnacji nowej Żabki zlokalizowana będzie strefa kawiarniana z ekspresem kolbowym oraz drukarką umożliwiającą personalizację kawowej pianki w postaci dowolnie wybranej grafiki lub zdjęcia. Znajdzie się tu także przestrzeń poświęcona gamingowi i innowacjom technologicznym wyposażona m.in. w stacje ładowania urządzeń i interaktywny stół gamingowy. Uzupełnieniem oferty będzie strefa prezentująca limitowaną kolekcję odzieży i gadżetów z historycznym logotypem Żabki.

Zmiany w Żabce

Sieć jest w trakcie zmiany właściciela, 100 proc. akcji chce kupić kanadyjski koncern, do którego należy już w Polsce sieć stacji paliw Circle K. Sieć wciąż uruchamia ponad 1 tys. sklepów rocznie, działa już także na rynku rumuńskim.

Zmienia się także program lojalnościowy sieci, o czym pisaliśmy niedawno. Grupa Żabka zapowiada od listopada dla użytkowników aplikacji Żappka nową odsłonę programu lojalnościowego. Ma wykorzystać mechanizmy grywalizacji oraz hiperpersonalizację nagród. Dla klientów i uczestników programu odczuwalną zmianą będzie wygaszenie punktów lojalnościowych zebranych na dotychczasowych zasadach. W okresie przejściowym punkty zgromadzone na koncie klienta do 31 października będą ważne do 31 grudnia 2026 r. Później zostaną bezpowrotnie anulowane, a wygenerowane wcześniej kupony promocyjne trzeba będzie zrealizować zgodnie z ich indywidualną datą ważności, lecz nie później niż do końca 2026 r.

Firma zapowiada, że nowy program lojalnościowy będzie oparty na mechanizmach o mechanizmy znane z gier. Pojawi się m.in. nowy format wyzwań, w których udział da nowe nagrody. Niemniej program w całości nie zniknie, w nowej wersji aplikacji lojalnościowej wciąż będzie dostęp do funkcji niezwiązanych bezpośrednio z systemem punktowym, takich jak Żappka Pay czy integracja z usługami kurierskimi Paczki w Żabce. Docelowo wygaszone zostaną jednak funkcjonalności realizowane na starych zasadach, w tym dotychczasowy algorytm naliczania punktów oraz aktywacja dotychczasowych kuponów rabatowych.

Uczestnicy, którzy wyrażą odpowiednie zgody regulaminowe w aplikacji, od 1 listopada przejdą na nowy model lojalnościowy i zaczną zbierać punkty na nowych zasadach.