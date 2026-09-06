Autorzy badania zwrócili uwagę, że 79,6 proc. jego uczestników zgadza się, aby przynajmniej niektóre zadania w sklepach były wykonywane przez roboty. W ocenie Arkadiusza Cybulskiego z Brave Mind Fighters, współautora raportu, wynika to w dużej mierze z ciekawości, jaką budzą najnowsze rozwiązania robotyczne, zwłaszcza maszyny humanoidalne.

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„Aby ciekawość zmieniła się w rzeczywistą akceptację, pierwsze wdrożenia muszą być użyteczne, niezawodne i powinny rozwiązywać konkretne problemy klientów, a nie stanowić jedynie atrakcję w sklepie” – zaznaczył Cybulski.

Maszyn przypominających budową człowieka nie życzy sobie w sklepach 11 proc. respondentów, z kolei 9,4 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Wyniki badania pokazują, że spośród zwolenników wykorzystania humanoidów większość chciałaby, aby zajmowały się one jedynie prostymi czynnościami, niewymagającymi podejmowania decyzji.

Polacy chcą robotów w sklepach, ale głównie do prostych zadań

W pytaniu wielokrotnego wyboru konsumenci wskazali, jaki rodzaj pracy mogłyby ich zdaniem wykonywać roboty. Żadna z wymienionych w badaniu czynności nie uzyskała akceptacji większej niż jedna trzecia ankietowanych.

Najwięcej osób poparłoby powierzenie humanoidom udzielania informacji o cenie, składzie i dostępności produktu – taką odpowiedź wskazało 32,4 proc. badanych. Z kolei 32,3 proc. respondentów uznało, że roboty mogłyby wskazywać klientom, gdzie znajduje się poszukiwany produkt. W ocenie 32 proc. ankietowanych roboty sprawdziłyby się przy wykładaniu i uzupełnianiu towaru na półkach. Natomiast 28 proc. klientów byłoby skłonnych zasięgnąć u robota informacji na temat promocji.

26,6 proc. ankietowanych uznało, że roboty można wykorzystać do przynoszenia produktów z półki lub zaplecza, a według 26,1 proc. humanoidy mogłyby sprawdzać, czy poszukiwanego towaru nie ma w magazynie. W ocenie 25,7 proc. respondentów roboty mogłyby wesprzeć pracowników ochrony w monitorowaniu bezpieczeństwa. Z kolei 24,6 proc. badanych wskazało, że humanoidy mogłyby odpowiadać na podstawowe pytania dotyczące oferty sklepu.

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W opinii autorów badania wyniki te stanowią wypadkową często niezaspokojonych potrzeb klientów oraz ich obecnych wyobrażeń o możliwościach robotów. Z danych Zebra Technologies, firmy analizującej zachowania kupujących i pracowników handlu, wynika, że 69 proc. europejskich konsumentów ma trudności ze znalezieniem w sklepie pracownika, który mógłby udzielić im informacji. Z kolei z powodu braku towaru na półce 52 proc. klientów wychodzi ze sklepu bez potrzebnego produktu.

Roboty humanoidalne w handlu. Polacy nie chcą oddawać im trudnych decyzji

Autorzy badania zwrócili uwagę, że znacznie mniej respondentów chciałoby powierzyć robotom bardziej złożone zadania. Na asystowanie robotów przy wyborze towaru zgodziłoby się 16,8 proc. badanych. 13,5 proc. uważa, że humanoidy mogłyby sprawdzić się przy odbieraniu i rejestrowaniu zwrotów towaru, a 9,1 proc. respondentów przystałoby na to, by robot rozpatrywał złożoną przez nich reklamację.

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Ekspert z Brave Mind Fighters wskazał, że według danych globalnej firmy badawczej Counterpoint Research w 2025 roku na całym świecie zainstalowano około 16 tys. robotów humanoidalnych, z czego ponad 80 proc. w Chinach.

„Pierwsze realne wdrożenia robotów humanoidalnych w polskim handlu mogą się już pojawić nawet w ciągu roku. Jednak ich zastosowania mogą się rozwijać niekoniecznie w sposób widoczny dla klientów. Roboty pojawią się tam, gdzie ich praca przełoży się maksymalnie na efekt ekonomiczny” – podsumował Cybulski.

Badanie zostało zrealizowane przez UCE Research przy merytorycznym wsparciu Brave Mind Fighters na ogólnopolskiej próbie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18–80 lat.