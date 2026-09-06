07:43 Jedyną partią, która jest gotowa poprzeć niektóre punkty programu AfD jest Sojusz Sahry Wagenknecht

Ugrupowanie, które powstało w wyniku rozłamu w socjalistycznej partii Linke, mającej korzenie w postkomunistycznej lewicy z NRD, wyklucza jednak możliwość wejścia do rządu z AfD, nie może być też pewne wejścia do Landtagu w Saksonii-Anhalt. Pozostałe, mainstreamowe niemieckie partie wykluczają jakąkolwiek możliwość współpracy z AfD.

07:37 O znaczeniu wyborów w Saksonii-Anhalt pisze w korespondencji z Magdeburga Jerzy Haszczyński

Dwa tygodnie po niedzielnych wyborach odbędą się wybory w dwóch innych wschodnich landach – Meklemburgii-Pomorzu Przednim i w Berlinie. Jeżeli wszędzie AfD osiągnęłoby bardzo dobre wyniki, to przyszłość rządu federalnego (tworzą go CDU/CSU i SPD), a zwłaszcza kanclerza Friedricha Merza (CDU), nie byłaby pewna – pisze szef działu Świat „Rzeczpospolitej”.

07:31 Sondaże przed wyborami w Saksonii-Anhalt dają AfD poparcie rzędu 40-43 proc.

Taki wynik może dać AfD większość w Ladtagu, jeśli progu wyborczego nie przekroczą jednocześnie Zieloni, FDP i Sojusz Sahry Wagenknecht.

Preferencje wyborcze w Saksonii-Anhalt Foto: PAP

07:29 O godzinie 8.00 w Saksonii-Anhalt zostaną otwarte lokale wyborcze. Głosowanie potrwa do 18

Uprawnionych do udziału w wyborach jest ok. 1,6 mln osób.