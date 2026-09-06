Ugrupowanie, które powstało w wyniku rozłamu w socjalistycznej partii Linke, mającej korzenie w postkomunistycznej lewicy z NRD, wyklucza jednak możliwość wejścia do rządu z AfD, nie może być też pewne wejścia do Landtagu w Saksonii-Anhalt. Pozostałe, mainstreamowe niemieckie partie wykluczają jakąkolwiek możliwość współpracy z AfD.
Dwa tygodnie po niedzielnych wyborach odbędą się wybory w dwóch innych wschodnich landach – Meklemburgii-Pomorzu Przednim i w Berlinie. Jeżeli wszędzie AfD osiągnęłoby bardzo dobre wyniki, to przyszłość rządu federalnego (tworzą go CDU/CSU i SPD), a zwłaszcza kanclerza Friedricha Merza (CDU), nie byłaby pewna – pisze szef działu Świat „Rzeczpospolitej”.
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Taki wynik może dać AfD większość w Ladtagu, jeśli progu wyborczego nie przekroczą jednocześnie Zieloni, FDP i Sojusz Sahry Wagenknecht.
Preferencje wyborcze w Saksonii-Anhalt
Uprawnionych do udziału w wyborach jest ok. 1,6 mln osób.
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