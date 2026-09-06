Centrum Transportu i Mobilności (CTM) ma skupiać w jednym miejscu kompetencje, narzędzia i doświadczenie nabyte podczas przygotowań i realizacji projektu Port Polska, za który odpowiada spółka Centralny Port Komunikacyjny.

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– Centrum Transportu i Mobilności oprzemy na doświadczeniu, które nabyliśmy przy projekcie Port Polska, którego skala może równać się tylko z przedwojennym projektem budowy portu w Gdyni. Budując infrastrukturę budujemy kompetencje i doświadczenie, którymi chcemy się dzielić – mówi Piotr Rachwalski, członek zarządu spółki Port Polska.

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Think tank ma zajmować się ogółem transportu – kolejami, drogami, lotnictwem, komunikacją publiczną oraz logistyką. Punktem wyjścia dla integracji wiedzy i doświadczenia w CTM są wielkie projekty transportowe realizowane przez polskich ekspertów: lotnisko w Baranowie, system Kolei Dużych Prędkości, Zintegrowana Sieć Kolejowa (ZSK) czy Horyzontalny Rozkład Jazdy (HRJ).

Spółka CPK realizuje pod Warszawą budowę wielkiego hubu transportowego, który ma integrować transport lotniczy z kolejowym. W czwartek informowaliśmy, że rozpoczęcie właściwych prac przy budowie lotniska nie nastąpi zgodnie z pierwotnym planem we wrześniu, a najwcześniej na przełomie października i listopada.

Już po warsztatach z Włochami i Portugalczykami

Think tank ma działać na zasadach komercyjnych i wspomagać zarówno projekty publiczne, jak i prywatne.

– Chcemy spieniężyć tę wiedzę i doświadczenie i spróbować zarobić na tym. CTM pozwoli wykorzystywać te doświadczenia w dalszym rozwoju kraju, ale i eksportować je na zewnątrz, jak robią to już Francuzi czy Hiszpanie, którzy projektują i budują systemy kolei dużych prędkości w Ameryce Południowej i Afryce – wyjaśnił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Rachwalski.

Przedstawiciele Port Polska powiedzieli, że eksperci zasiadający w Centrum Transportu i Mobilności już prowadzili warsztaty dla Włochów oraz dla Portugalczyków, którzy planują podobny projekt infrastrukturalny jak Port Polska: pod Lizboną powstanie nowe lotnisko, które zostanie połączone ze stolicą i z Porto siecią szybkich kolei.

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Wsparcie projektów poza Europą

Rachwalski zaznaczył, że polscy specjaliści z CTM mogliby szukać kontraktów nie tylko w Europie, ale i na Bliskim Wschodzie, Afryce czy w Azji. Polska ma „najświeższą” lekcję na świecie z budowy kolei dużych prędkości.

– Współpracujemy już z wieloma podmiotami z różnych krajów, czasami na zasadzie bezpieniężnej. Ale systemowo chcemy móc przygotowywać ofertę i móc poprowadzić np. Czechów czy Węgrów, dzieląc się z nimi naszą wiedzą – powiedział.

– Jeśli będą klienci, to liczę na możliwość współpracy z krajami z Bliskiego Wschodu czy z bardziej bogatymi krajami byłego Związku Radzieckiego. To są usługi wysokomarżowe i warto w ten sposób wykorzystać nasz potencjał intelektualny – dodał w rozmowie z nami Rachwalski.

Centrum tworzą pracownicy Port Polska – planiści transportu, projektanci, analitycy i ekonomiści mający doświadczenie przy przygotowaniu projektów transportowych spółki.