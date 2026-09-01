Chińskie Ministerstwo Transportu ogłosiło, że autostrady G219, G331 i G228 zostaną połączone w ramach 15. Planu Pięcioletniego (2026–2030), tworząc ultradługą trasę lądową zwaną „Złotym Pierścieniem Zewnętrznym”. Całkowita długość trasy wyniesie około 27 tys. kilometrów, a koszt projektu jest obecnie szacowany na 47 mld euro – pisze „Global Times”.

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Autostrada wokół Chin. Góry, pustynie, lasy i rzeki na trasie

Projekt już wzbudził zainteresowanie osób, które zdążyły poznać Chiny. Autostrada G331 w północnych Chinach, znana jako „najpiękniejsza autostrada graniczna”, rozciąga się na długości około 9200 kilometrów – od Dandongu w prowincji Liaoning na północnym wschodzie po góry Ałtaj w Autonomicznym Regionie Sinciang-Ujgur na północnym zachodzie. Biegnie przez niezwykle zróżnicowane krajobrazowo obszary – równiny, lasy, stepy i góry.

Na zachodzie autostrada G219 charakteryzuje się z kolei największą różnicą wysokości oraz największym zróżnicowaniem krajobrazów i ekosystemów spośród trzech tras. Przebiega przez największą pustynię Chin – Taklamakan, płaskowyż Qinghai-Xizang, znany jako „Dach Świata”, Himalaje oraz surowe wąwozy gór Hengduan w południowo-zachodnich Chinach.

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Trzecia magistrala, G228, przebiega wzdłuż wybrzeża, łącząc wszystkie główne porty morskie i przecinając m.in. rzeki Yalu, Liaohe, Haihe, Żółtą Rzekę, Huaihe, Jangcy i Rzekę Perłową.

Po wybudowaniu połączeń między nimi trzy autostrady mają stać się nie tylko wyjątkową atrakcją turystyczną, lecz także dźwignią wzrostu gospodarczego, poprawy bezpieczeństwa i większej dostępności terenów, do których dziś często trudno dotrzeć.

„Złoty Pierścień Zewnętrzny” ma napędzić turystykę, transport i handel

Perspektywa stworzenia ciągłej trasy praktycznie okrążającej cały kraj już przyciągnęła uwagę chińskich entuzjastów podróży. Według państwowej agencji informacyjnej Xinhua w pierwszej połowie tego roku autostradą G331 podróżowało ponad 2 mln turystów. Społeczności przygraniczne aktywnie wykorzystują możliwości związane z rozwojem turystyki, oferując gościom prywatne zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i lokalne produkty rolne.

Nowa trasa ma również połączyć krajowe szlaki handlowe z rynkami globalnymi. Na zachodzie może zostać skomunikowana z Nowym Międzynarodowym Lądowo-Morskim Korytarzem Handlu i Transportu oraz z chińsko-europejską koleją ekspresową, a na wschodzie – z morskimi szlakami handlowymi. Łącząc główne porty nadmorskie w całym kraju z przejściami granicznymi, ma poprawić dostępność chińskich portów lądowych graniczących z Azją Środkową, Azją Południowo-Wschodnią i innymi regionami.

– Dzięki integracji portów nadmorskich, przejść granicznych i śródlądowych węzłów logistycznych w bardziej spójną sieć transportową różne rodzaje transportu będą mogły ze sobą lepiej współdziałać. To obniży koszty, zwiększy wydajność i ograniczy ryzyko, zapewniając więcej możliwości zarówno dla podróżnych, jak i przewoźników ładunków – powiedziała Wang Limei, prezes Chińskiego Stowarzyszenia Transportu Samochodowego.

Wang Limei zauważyła, że jeżeli konkretna trasa lub część systemu transportowego nie będzie mogła być wykorzystywana z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak np. klęski żywiołowe, kierowcy i przewoźnicy będą mogli skorzystać z tras alternatywnych. Ma to nie tylko poprawić wydajność transportu, lecz także zwiększyć odporność całego chińskiego systemu transportowego i jego zdolność do reagowania na zagrożenia.